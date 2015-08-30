امنیت در کشور برقرار است/ تلاش برای برگزاری رقابت سالم انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود علوی عصر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در دو سال اخیر آرامش در کشور بیشتر شده و ما شاهد وضعیت استقرار یافته‌ای از نظر سیاسی هستیم که جریان‌های مختلفی سعی می‌کنند رقابت‌های خود را در عرصه سالمی انجام دهند.

علوی با بیان اینکه طبق پیش بینی رییس جمهور رقابت‌های سالمی در عرصه انتخابات خواهیم داشت، افزود: جریان های سیاسی بیشتر با حالت گفتمانی رقابت‌های خود را آن هم با جنبه منطقی، عقلانی و معقولانه و به دور از حالت های خصلتی و خشمگینانه انجام می دهند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه برقراری آرامش و امنیت کامل برغم همه تهدیدات علیه کشور برقرار است گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) هوشیارانه از امنیت کشور مراقبت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت بالا در کشور در شرایطی است که بیشتر کشورهای منطقه شاهد درگیری و ناامنی هستند.