سپاه بوشهر ۴ رتبه برتر در جشنواره رادیویی و تلویزیونی کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، عیسی اندرخور با تاکید بر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی با تولیدات فاخر رسانه ملی و استانی، تفکر حاکم بر تولید برنامههای صدا و سیما را تفکر بسیجی دانست و این اصل را مانعی در برابر هجمه نرم دشمن به فرهنگ اسلامی دانست.
مسئول روابط عمومی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تأکید بر معرفی توانمندیها و فعالیت بسیج و سپاه به مردم افزود: تشکیل و راهاندازی گروه تلویزیونی گامی بلند در راستای معرفی ظرفیتها و قابلیتهای برنامههای بسیج و سپاه در سطح استانی است.
وی از تلاشهای خستگیناپذیر و شبانهروزی گروه تلویزیونی بسیج و سپاه امام صادق(ع) در تولید برنامههای فاخر تلویزیونی در سالهای گذشته تقدیر کرد و اضافه کرد: گروههای تلویزیونی سپاه هرساله مورد ارزیابی قرار میگیرند که امسال ما حائز ۴ رتبه برتر در نخستین جشنواره تولیدات گروههای رادیویی و تلویزیونی سپاه شدیم.
مسئول روابط عمومی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر از تلاشهای مدیر و معاونین صدا و سیمای مرکز بوشهر در همکاری و پخش برنامههای سپاه تقدیر کرد و تصریح کرد: همکاریهای صدا و سیما راه رسیدن به این موفقیتها را برای ما خیلی آسان کرده است.
نشست ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی بوشهر
جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) بوشهر در نشست با مسئولین ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی بوشهر، اظهار کرد: اگر امروز دشمنان در یمن، سوریه، لبنان و عراق نمیتوانند کاری کنند و به اهداف خود نرسیده به این خاطر است که مردم این کشورها اقتدار و الگوی خود را از ایران اسلامی گرفتهاند.
حمید خرمدل با بیان اینکه دشمنان اسلام و قرآن نظام اسلامی ایران را متهم به حمایت از داعش میکنند، ادامه داد: دشمنان ما میخواهند با تبلیغات روانی قدرت آمریکا را در منطقه بزرگ جلوه دهند.
وی با تاکید بر اینکه جنگ ما با استکبار و کفر، جنگ ابزار و امکانات نیست، بیان کرد: مقاومت و ایستادگی ما در مقابله با استکبار و عراق بخاطر ابزار و امکانات نبود بلکه این ارادههای آهنین و پولادین برخاسته از دین و احکام الهی بود که توانست ما را به پیروزی برساند.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر با بیان اینکه معیار سنجش قدرت ما با غرب و آمریکا متفاوت است، افزود: دشمنان ما میخواهند با ابزار، امکانات، تجهیزات نظامی و گردنکشیها ما را مرعوب خود کنند.
وی تاکید کرد: همه باید توانمندیها و اقتدار نظام و مردم کشورمان را در هشت سال دفاع مقدس به نحو شایستهای به منصه ظهور بکشند.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر با تاکید بر اینکه ما نباید نسبت به مرزهای کشورمان بیخیال باشیم، گفت: دشمنان، داعش و گروههای تکفیری را مسلح و مجهز کردهاند تا جنگهای نیابتی به وجود آورند.
وی با بیان اینکه ابهت توخالی آمریکا شکسته شده است، ادامه داد: اوضاع و شرایط پیشآمده در منطقه و جهان و شکست ابهت آمریکا باعث شده خیلی از کشورها به این کشور متجاوز توجهی نشان نمیدهند.
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