همایش زکات در خرمشهر برگزارشد / اختصاص ۵میلیارد تومان به مستمندان

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان خرمشهر عصر امروز یکشنبه در همایش زکات که در فرمانداری ویژه خرمشهر برگزار شده بود به اهمیت زکات اشاره کرد و گفت: اهمیت زکات برای همه محرز است.

حجت الاسلام سید نبی موسوی افزود: زکات از واجبات اسلام است و اگر کسی آن را انکار کند در حد ارتداد پیش رفته است.

وی به وضعیت زکات در شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: در شهرستان خرمشهر از قدیم کشاورزی در آن رونق داشته و خرمشهر و آبادان همیشه در امر زکات حرف اول را داشتند ولی بعد از جنگ تحمیلی کشاورزی این مناطق از رونق افتاده و فرهنگ آن نیز ضعیف شده است.

موسوی تصریح کرد: بحث پرداخت زکات با این شرایط پیش آمده کم شده است ولی ما بعنوان دست اندرکاران امر زکات در شهرستان خواهیم کوشید بحث زکات را بهتر از گذشته در شهرسان جا بیاندازیم.

امام جمعه شهرستان خرمشهر در پایان خواستار تدابیر بهتر برای بهره برداری کافی از زکات در این منطقه شد.

اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان از مبلغ ۸ میلیاردی جمع شده به فقرا

رئیس کمیته زکات استان خوزستان نیز هدف این کمیته را خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر به محرومان جامعه دانست.

حجت الاسلام عبدالحمید شاخی پور عنوان کرد: در گذشته پرداخت زکات از سوی مردم استان کم رنگ بوده ولی با همت حجت الاسلام قرائتی متولی امر زکات در کشور به کمیته امداد داده شد و به حمدلله سال به سال شاهد استقبال خوب مردم در پرداخت زکات در استان خوزستان هستیم.

وی به آمار جمع آوری زکات در سال ۹۳ اشاره و آن را با سالهای گذشته مقایسه کرد و گفت: در سال ۸۸ کل زکات جمع آوری شده در استان ۱۲۰ میلیون تومان بوده است که با همت نماینده ولی فقیه، روحانیون، ائمه جمعه، فرمانداران و کمیته امداد در سال ۹۰ و ۹۱ از رتبه ۲۸ به رتبه اول کشور رسیدیم و در سال گذشته توانستیم مبلغ ۵ میلیارد تومان زکات در استان خوزستان جمع آوری کنیم.

رئیس کمیته زکات استان خوزستان به عمده استفاده از این مبالغ جمع شده نیز اشاره کرد و گفت: اغلب این مبالغ صرف ساخت و تکمیل پروژه های عمرانی می شود و همچنین کمک به ایتام و فقرا در جهت مبارزه و ریشه کن کردن فقر در جامعه نیز استفاده خواهد شد.

شاخی پور همچنین در پایان از اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان از مبلغ ۸ میلیاردی جمع شده به فقرا در سال جاری در استان خوزستان خبر داد.

آگاهی دادن گام اول در جمع آوری زکات

امام جمعه مینوشهر نیز که دیگر سخنران این مراسم بود به لزوم توجه بیشتر در امر اطلاع رسانی و همچنین جمع آوری زکات به شکل صحیح توصیه کرد.

حجت الاسلام محمدجواد عادل پور گفت: توجه به جمع آوری زکات مستلزم یک همت است و گام اول نیز آگاهی دادن است.

وی افزود: اغلب مردم عاشق اسلام هستند از این رو اگر آگاهی بیشتر نسبت به فواید دادن زکات در اسلام پی ببرند بدون شک استقبال بهتری از آن خواهند داشت.

عادل پور تصریح کرد: بهترین مثال را می شود در ایام عید فطر زد چرا که با اطلاع رسانی و تبلیغ اسلامی خوب مردم مشتاق و آماده دادن زکات فطره هستند.

عادل پور به روش های درست در آگاهی بخشی و همچنین جمع آوری زکات نیز اشاره ای کرد و گفت: تبلیغات چهره به چهره و مکتوب با کشاورزان و مردم، اجرای برنامه های دینی در بحث زکات در تولیدات صدا و سیمای مرکز آبادان، و همچنین تبلیغات گسترده منبری ها در ایام های مهم مذهبی چون محرم و صفر و رمضان می تواند بازتاب خوب در امر زکات داشته باشد.

۱۶۵ میلیون تومان زکات در خرمشهر جمع آوری شد

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر از آمار ۱۶۵ میلیونی جمع آوری زکات در سال جاری در خرمشهر خبر داد.

ولی الله حیاتی عنوان کرد: طبق پیش بینی های انجام شده مقرر است تا پایان سال مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان زکات از شهرستان خرمشهر جمع آوری شود.

وی یادآور شد: تلاش خواهیم کرد تا با برنامه ریزی های کافی و مدون بتوان این آمار را نیز در شهرستان خرمشهر افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این همایش از برخی فعالان در امر زکات در شهرستان خرمشهر تقدیر شد.

خبرنگار و عکاس: مهدی بحرانی پور