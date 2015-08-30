آنتی بیوتیک خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یک مطالعه جدید که توسط محققان دانمارکی صورت گرفته است، هرچه تعداد تجویز آنتی بیوتیک برای فرد در هر سال بیشتر باشد، خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ افزایش می یابد.

برآورد شده است که حدود ۲۹.۱ میلیون آمریکایی که معادل ۹.۳ درصد جمعیت ایالات متحده است، مبتلا به دیابت هستند.

دیابت نوع ۲ شایع ترین شکل این بیماری است و حدود ۹۰-۹۵ درصد از تمام موارد مربوط به این بیماری را در بر می گیرد. این بیماری زمانی روی می دهد که بدن قادر به استفاده از هورمون انسولین به طور موثر نیست و این منجر به ایجاد سطح غیر طبیعی قند خون می شود.

دانشمندان دانمارکی با استفاده از داده های مربوط به سه مرکز بهداشت و درمان ملی دانمارک، تجویز آنتی بیوتیک برای ۱۷۰۵۰۴ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ را مورد بررسی قرار دادند. علاوه بر این، تیم فوق در مطالعه خود ۱.۳ میلیون فردی را که مبتلا به این بیماری نبودند را نیز مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تجویز آنتی بیوتیک بالایی داشتند (۰.۸ در هر سال). این در حالی است که افراد سالم در سال تنها ۰.۵ درصد تجویز آنتی بیوتیک داشتند.