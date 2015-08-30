به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از همه امکانات داخلی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در جهت رشد بهره وری و افزایش تولید وصادرات استفاده کرد .

وی گفت: برای توسعه صادرات نیازمند ارتباط با اقتصاد جهانی هستیم و دولت به منظور اعتلای سیاست هایش با جدیت و نظارت دقیق همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی را اجرا می کند .

نوبخت همچنین با اشاره به برنامه های هفته دولت گفت: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از خزانه داری ۶۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی ، ملی و استانی پرداخت شد که در نتیجه آن می توانیم شاهد پیشرفت بهتر و بیشتر طرح های عمرانی در کشور باشیم .

وی افزود : دولت همچنین یکصد میلیارد تومان برای تکمیل تاسیسات فاضلاب شهری بوشهر و اجرا و ایمن سازی راه خروجی این شهر به طول ۱۷ کیلومتر را تصویب کرد .

سخنگوی دولت گفت: همچنین ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و اجرای طرح های عمرانی در استان گیلان بویژه زررود و گوهررود و سه سد دیگر در این استان اختصاص داد ، همچنین ۵۰ میلیارد تومان برای پیشگیری و مقابله با ریزگردها و خشکسالی همچنین حفاظت از تالاب ها و دریاچه ها تصویب و به محیط زیست تخصیص داده شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود : برای جبران خسارت ناشی از سیل به استان لرستان ۲۸ میلیارد تومان و برای خسارت ناشی از سیلاب اسفراین ۵ میلیارد تومان پرداخت می شود.

نوبخت ابراز امیدواری کرد : در دو سال پیش رو دولت بتواند همچون دو سالی که پشت سر گذاشته شد آن را با موفقیت سپری کند و همانگونه که تلاشها در دوره اول باعث فراهم ساخت مقدمات لازم برای رفع تحریم بود در دوره دوم هم بتوانیم گامهای بلندی در جهت توسعه و رضایت مردم و رهبری برای عملکرد دولت داشته باشیم.

وی با اشاره به بودجه و اعتبارات مورد نیاز دستگاهها و بویژه سازمان صدا وسیما گفت: بودجه صدا وسیما مثل بقیه دستگاهها تخصیص داده شده که سازمان مدیریت مسئولیت تخصیص این اعتبارات را برعهده دارد.

سخنگوی افزود: دولت کلیه پرداختها از ۱۵ تا ۴۴ درصد بوده و اعتبار تخصیصی به صدا وسیما هم ۴۴ درصد بوده است که این رقم بیشتر از رقم تخصیص داده شده به وزارت ارشاد است.

وی با اشاره به محدودیت خزانه در پرداخت اعتبارات به دستگاهها گفت: به علت کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی های بودجه محقق نشد و لذا لازم است همه در مصارف صرفه جویی کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت : براساس گزارش های بانک مرکزی امسال حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت می شود.

نوبخت تصریح کرد : بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات بعنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اعطا خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت : بعد از اینکه مقام معظم رهبری ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی را به دولت ابلاغ کردند ، این سیاست ها برای اجرا به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شد.

نوبخت افزود : مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی از همه دستگاههای دولتی براساس موضوعاتی که به هر بند مربوط می شود بخواهد تا برنامه بلند مدت و میان مدت خود را برای سال های ۹۵ تا ۹۹ به دبیرخانه شورای اقتصاد بدهند.

وی گفت : شورای اقتصاد برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و اهداف کمی تک تک دستگاهها را بررسی و تصویب کرد و مصوبات به دستگاهها ابلاغ شد که تا پایان سال ۹۴ به چه اهدافی از سیاست های مقاومتی متعهدید و کدام بند به شما مرتبط است.

نوبخت افزود : از انجا که سیاست های اقتصاد مقاومتی موقتی نیست و یک رویکرد جدیدی است که باید اقتصاد ایران از این پس با این رویکرد اداره شود و از انجا که ساختار واحدی وجود ندارد باید از کل ساختار های نظام استفاده کنیم و این مسئولیت را شورای اقتصاد بر عهده گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات هفته دولت گفت : اعضای دولت علاوه بر دیدار با مقام معظم رهبری با حضور در استانها و رسانه های استانی همچنین اجتماعات مردمی و نمازهای جمعه گزارش عملکرد دولت را در ۲ سال اول ارائه کردند.

وی به مصوبات دولت اشاره کرد و افزود : دولت در این هفته دو مصوبه مهم داشت که مصوبه اول بودجه سال ۹۵ بود که در شورای اقتصاد تصویب شد و بزودی از سوی رئیس جمهور به دستگاهها ابلاغ می شود تا بتوانیم در سال ۹۴ مانند سال های ۹۲ و ۹۳ لایحه بودجه کل کشور را قبل از ۱۵ اذر و مهلت قانونی به مجلس ارائه کنیم.

نوبخت گفت: این هفته ارائه پیش نویس برنامه ششم را داشتیم که لایحه ان به دولت تقدیم شد ، این لایحه پس از بررسی در کمیسیون های دولت تا پایان شهریور ؛ باید قبل از اغاز سال ۹۵ (پایان برنامه پنجم) با همکاری مجلس تصویب و اجرایی شود.

