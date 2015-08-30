استاندار تهران عضو داوطلب هلال احمر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل و جمعی از اعضای شورای معاونان هلال‌احمر استان تهران به مناسبت هفته دولت با حضور در دفتر استاندار تهران به ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد خدمتگزار پرداختند.

غلامرضا گنج‌آبادی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر در این جلسه گفت: رویکرد هلال‌احمر بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی داوطلب و اعضای افتخاری است که بر همین اساس هلال‌احمر استان تهران امروز بیش از ٢۵‌ هزار عضو داوطلب در حوزه جوانان، سه‌هزار نیروی فعال در حوزه امداد و نجات و ۴۵‌ هزار نفر در حوزه امور داوطلبان را سازماندهی کرده تا در زمان نیاز به‌کارگیری کند.

در ادامه دکتر سیدحسین‌هاشمی استاندار تهران افزود: کار هلال‌احمر نماد خدمات عام است و همه از این خدمات استفاده می‌کنند که در زمان‌های خاص، نقش ویژه پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: شائبه در مسائل هلال‌احمر نباید وارد شود و با توجه به مردمی بودن این مجموعه باید از همه پتانسیل مربوط بهره‌گیری لازم صورت گیرد.

به گفته استاندار تهران، کار هلال‌احمر باید به روز باشد و این ارگان از نظر ارایه خدمات، از آن دسته کارهاست که اگر به روز نباشد، زمین گیر می‌شود.

وی در خصوص خدمات هلال‌احمر استان تهران در سیل کن و سولقان نیز گفت: انصافا عملکرد شما در این حادثه خیلی خوب بود که من تشکر خود را نیز اعلام داشتم، هم به موقع رسیده بودید و هم سطح خدمات خوبی را ارائه دادید.

در پایان این دیدار، استاندار تهران ضمن تکمیل فرم ویژه اعضای افتخاری، عضو داوطلب جمعیت هلال‌احمر شد.