پدر خبرنگار مقتول آمریکایی خواستار تغییر قوانین حمل سلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «اندی پارکر» پدر «آلیسون پارکر» خبرنگاری که به همراه «آدام وارد» تصویربردار شبکه تلویزیونی محلی دبیلو. دی. بی. جی که چهارشنبه گذشته و در حال مصاحبه بر اثر شلیک گلوله از پای درآمدند، خواستار اصلاح قوانین مربوط به نگهداری و حمل سلاح در آمریکا شد.

اندی پارکر در این رابطه گفت: نمی خواهم این حادثه فقط در تعطیلات پایان هفته مهم و برجسته شده و سپس به بوته فراموشی سپرده شود. این حادثه ممکن است برای هرکسی در آمریکا اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: سیاست های قدیمی در زمینه حمل سلاح تأثیری ندارد و این اتفاق ها ادامه خواهد یافت. رویکردها و رویه ها باید تغییر کند.

چهارشنبه گذشته، شبکه خبری سی بی سی نیوز اعلام کرد: خبرنگار و تصویربردار یک شبکه تلویزیونی در ایالت ویرجینیای آمریکا حین پخش برنامه زنده تلویزیونی و در حال مصاحبه بر اثر شلیک گلوله از پای درآمدند.

«آلیسون پارکر» گزارشگر ۲۴ ساله و «آدام وارد» تصویربردار ۲۷ ساله دو مقتولی بودند که برای شبکه تلویزیونی محلی دبیلو. دی. بی. جی کار می کردند.

این افراد در حالی که یک مصاحبه زنده را از منطقه «بریج‌واتر پلازا» در ویرجینیا پوشش می دادند، هدف تیراندازی قرار گرفته‌ و کشته شدند.