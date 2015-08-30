به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتستان عصر یکشنبه در آئین بهرهبرداری از پنج پروژه عمرانی در آبپخش اظهار داشت: دولت تدبیر و امید تلاش ویژهای را برای توسعه همه مناطق شهری و روستایی کشور داشته است و در این راستا طرحهای مهمی در سطح شهرستان در دست اجرا است.
ارسلان زارع با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای توسعه زیرساختها در دشتستان، اضافه کرد: در شهر آبپخش نیز شاهد اقدامات بسیار خوبی برای توسعه زیرساختهای شهری هستیم.
وی با ابراز رضایت از سرعت اجرای طرحها و کیفیت پروژهها در آبپخش، بیان کرد: توسعه متوازن همه مناطق شهر آبپخش یکی از مهمترین موضوعاتی است که بهوضوح دیده میشود.
فرماندار شهرستان دشتستان خواستار تداوم نگاه متوازن در عرصه مدیریت شهری شد و ادامه داد: در سطح روستاها نیز طرحهای بسیار مهمی در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: با تدابیر استاندار بوشهر سال گذشته در روستاهای بالای یکهزار نفر زمین چمن مصنوعی احداث شد و امسال نیز این طرح در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت استان بوشهر اجرا میشود.
زارع همچنین از ساخت بوستانهای امید در روستاهای شهرستان دشتستان خبر داد و اضافه کرد: بهبود وضعیت راههای روستایی را نیز بهعنوان یک اولویت در دستور کار داریم.
افتتاح ۱۰ پروژه عمران شهری در آبپخش
شهردار آبپخش نیز در آئین افتتاح این پروژهها اظهار داشت: توسعه زیرساختهای شهری آبپخش را بهصورت جدی در دستور کار داریم و در سالهای اخیر طرحهای خوبی در سطح شهر آبپخش اجرا شده است.
حسین عباسی با اشاره به ساخت چهار زمین چمن مصنوعی در محلات مختلف شهر آبپخش، اضافه کرد: این زمینهای ورزشی نقش بسیار مهمی در توسعه نشاط و شادابی در بین شهروندان و بهویژه جوانان خواهد داشت.
وی با اشاره به هزینه ۴۵ میلیارد ریالی توسعه زیرساختهای شهر آبپخش در نیمه نخست سال جاری، ادامه داد: بهبود وضعیت معابر شهری یکی از مهمترین اولویتهای ما در دو سال اخیر بود.
شهردار آبپخش با اجرای ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع سنگفرش در پیادهروهای محله درواهی و بهرامآباد اشاره کرد و افزود: ۱۴ هزار مترمربع سنگفرش پیادهرو بلوار وحدت نیز اجرا شده است.
وی همچنین به اجرای سنگفرش پیادهروی خیابان شهدا به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای پروژههای شهرداری آبپخش، اتکا به اعتبارات داخلی است.
اجرای ۴۰ هزار مترمربع آسفالت در آبپخش
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز در این آئین با تقدیر از تلاشهای شهردار جوان آبپخش برای اجرای پروژههای عمرانی در آبپخش، اظهار داشت: تلاشهای کمتر از دو سال اخیر در آبپخش باعث شده تا عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
مصطفی رضایی توسعه متوازن محلات را بهعنوان یکی از رویکردهای شهرداری عنوان کرد و ادامه داد: طی شش ماه گذشته ۴۰ هزار مترمربع آسفالت با اعتبار بالغبر ۱۶ میلیارد ریال در سطح آبپخش اجرا شده است.
وی در ادامه به توجه ویژه استاندار بوشهر و فرماندار دشتستان به شهر آبپخش اشاره کرد و افزود: چهار زمین چمن مصنوعی نیز در شهر آبپخش ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است.
افتتاح ۲۷ پروژه عمرانی در بخش آبپخش
بخشدار آبپخش نیز در این آئین با اشاره به افتتاح ۲۷ پروژه عمرانی در بخش آبپخش طی هفته دولت اظهار داشت: ۸۰ میلیارد ریال برای ساخت و اجرای این پروژهها هزینه شده است.
علی مردانلو با بیان اینکه امروز هشت پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۱۹ میلیارد ریال در مناطق شهری و روستایی آبپخش افتتاحشده است، اضافه کرد: از جمله پروژههای شهری آبپخش میتوان به افتتاح پارک محلهای ناصرخسرو و پیادهروسازی بلوار وحدت اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به افتتاح مرغداری ۳۰ هزار قطعهای روستای بصری بااعتبار هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، ادامه داد: این پروژه در ایجاد اشتغال نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
بخشدار آبپخش با اشاره به افتتاح طرح هادی روستای میاندشت، افزود: یادمان شهدای محله قلایی آبپخش با اعتبار ۱.۷ میلیارد ریال ساخته شده است که امروز افتتاح شد.
گلزار شهدای قلایی آبپخش افتتاح شد
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتستان نیز در آئین افتتاح گلزار شهدای قلایی آبپخش اظهار داشت: یکی از برنامههای مهمی که در دستور کار داریم ساماندهی گلزارهای شهدا در سطح شهرستان است.
احمد ملکزاده با بیان اینکه افتتاح گلزار شهدای محله قلایی دارای ۶۸ مترمربع مساحت است، اضافه کرد: ۱.۷ میلیارد ریال برای ساماندهی این گلزار شهدا هزینه شده است.
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