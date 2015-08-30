۲۰۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به ادارات اردبیل تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، داود شایقی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی استانی تخصیص یافته است.

وی هزینه کرد این اعتبارات را طرح های عمرانی استان عنوان کرد و ادامه داد: بویژه انتظار می رود با این اعتبارات اجرای طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا برای تکمیل و اتمام در اولویت قرار گیرد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به واریز این اعتبار به حساب دستگاه های اجرایی استان یادآور شد: پیش بینی می کنیم با صرف مطلوب این اعتبار مشکل بخش مهمی از پروژه های در دست اجرا و نیز با روند کند استان حل شود.

وی در عین حال از تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دیگر در استان خبر داد و متذکر شد: این اعتبار هم از محل اعتبارات دو درصد نفت و استانی تخصیص یافته و به ادارات استان ابلاغ شده است.

شایقی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی می توانند این اعتبارات را برداشت و هزینه کنند، نسبت به تسریع در هزینه کرد صحیح این اعتبارات تخصیص یافته به دلیل محدودیت کاری تاکید کرد.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تخصیص سایر اعتبارات به منظور توسعه استان و حل مشکل بخش های مختلف عنوان کرد: بزودی شاهد تخصیص بخش دیگری از اعتبارات استانی خواهیم بود.