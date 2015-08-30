مشکل اعتباری اسکله بردخون حل شد/ تکمیل بیمارستان دیر در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در مراسم افتتاح طرح‌های هفته دولت در شهرستان دیر با اشاره به اینکه به روستاها توجه ویژه‌ای شده است گفت: از طرح‌های افتتاحی در استان بوشهر ۲۰۶ طرح آن در روستاها است که برای اجرای آنها ۶۶۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.



استاندار بوشهر با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های رفاهی در شهرستان دیر افزود: در افتتاح طرح‌های شهرستان دیر زیرساخت‌های رفاهی مردم این شهرستان در حوزه‌های مختلف فراهم شده است.



سالاری از تکمیل بیمارستان شهرستان دیر تا پایان امسال خبرداد و گفت: بزرگراه دیر به بوشهر از طرح‌های مهم این شهرستان است که اکنون دو قطعه دیگر این بزرگراه فعال شده است.



وی از تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل اسکله صیادی بردخون خبرداد و گفت: مشکل اعتباری این اسکله صیادی حل شده است وامسال این طرح تکمیل می‌شود.



استاندار بوشهر بااشاره به اجرای طرح‌های بوستان امید در شهرستان دیر بیان کرد: امسال با اجرای این طرح ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع به فضای تفریحی رفاهی شهرستان دیر افزوده می‌شود.



سالاری با اشاره به اجرای خط انتقال گاز به پتروشیمی کاوه در شهرستان دیر تصریح کرد: خط انتقال گاز به واحد پتروشیمی متانول درشهرستان دیر که نقش مهمی در تامین انرژی موردنیاز آن دارد با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد ریال آغاز شده است.