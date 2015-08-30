دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تورم تک رقمی تلاش خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره با رهنمودهای خود دولت را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی کمک کرده اند.

رییس جمهور با بیان اینکه رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت حمایت جدی و قاطعی از دولت داشتند، ادامه داد: رهبر انقلاب در این جلسه برخی از موفقیت های دولت از جمله مهار تورم، ایجاد آرامش در بازار، خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی، طرح تحول سلامت و خدمات اجتماعی به مردم، وجود حرکت کنونی علمی در کشور بویژه در شرکت های دانش بنیان، خدمات بخش کشاورزی، آب، صنعت را تبیین کرده و بر ادامه آن تاکید کردند.

روحانی درخصوص منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: دولت با جدیت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معتقد است و خود را موظف به اجرای دقیق و کامل این سیاست ها می داند.

رییس جمهور به جلسات متعدد شورای اقتصاد و همچنین ستاد هماهنگی برای برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی در دولت اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که دولت و ستادی که زیر نظر رییس جمهوری است، باید برنامه ریزی خود را در خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهد.

روحانی سپس به تشریح نظرات رهبر انقلاب در ارتباط با اجرای این سیاست ها پرداخت و اظهارداشت: مقام معظم رهبری تاکید کردند که سیاست های اقتصاد مقاومتی نباید تنها در در بخش دولتی انجام شود و این اقتصاد مقاومتی برای کل کشور است و دولت هم در برنامه ریزی خود سایر بخش ها را مدنظر قرار دهد.

رییس جمهور ادامه داد: ایشان فرمودند ستاد ویژه ای برای زمانبندی ، اجرا و نظارت، بر برنامه های اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و اگر نیاز به کمک قوای دیگر باشد، آن ها هم کمک خواهند کرد تا این سیاست های کلی اجرایی شود.

روحانی با بیان اینکه دولت از کمک همه نهادها برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استقبال می کند، افزود: نهادهایی همانند بسیج می توانند در این زمینه به دولت کمک کنند و با دعوت از آنها، برنامه های دولت در این زمینه توضیح داده خواهد شد.

رییس شورای اقتصاد تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی باید به شرایط جدید دوران پسا تحریم توجه ویژه ای داشته باشیم.

روحانی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی برای تکیه بر تولیدات داخلی و اقتصاد دانش بنیان است.

رییس جمهور با بیان اینکه باید اقتصاد کشور درون زا اما برون نگر باشد، گفت: باید در اقتصاد مقاومتی به صادرات غیرنفتی توجه ویژه ای کنیم و ان شاء الله همه سیاست های اقتصاد مقاومتی را به گونه ای اجرا کنیم که در زمان پیش رو بیش از آنچه یک سال ونیم گذشته به دنبال آن بودیم، بتوانیم این سیاست ها را اجرا و عملیاتی کنیم.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت فرمودند دولت یازدهم، فرزندان و دیپلمات های این نظام و همچنین سازمان انرژی هسته ای کمک کردند که مذاکرات هسته ای به سرانجام برسد و تعبیر ایشان این بود که دولت توانست این مذاکرات را خاتمه دهد و اگر در گوشه ای هم اشکالی وجود داشته باشد، خود مسئولین در مقام عمل باید آن را حل و فصل کنند.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت خود را ملزم به عمل و اجرای دقیق تاکیدات مقام معظم رهبری می داند، اظهارداشت: نظرمقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم، رسیدن به تورم یک رقمی است و امیدواریم طبق برنامه ریزی ها تا پایان دوره دولت یازدهم، به تورم تک رقمی برسیم.

روحانی با اشاره به حساسیت های مقام معظم رهبری در خصوص مسایل فرهنگی وجلوگیری از ورود محصولات فرهنگی مضر به کشور اظهار داشت: امیدواریم همه بخش های فرهنگی به این توصیه ها عمل کنند و ما همواره شاهد جامعه اسلامی و انقلابی در کشور باشیم.

رییس جمهور با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر برنامه ریزی دشمنان انقلاب برای رخنه به کشور بویژه در شرایط کنونی ادامه داد: دولت خود را مسئول می داند و البته همه نهادهای غیر دولتی بویژه رسانه ها نیز در زمینه های سیاسی و فرهنگی مسئولیت هایی بر عهده دارند و نباید اجازه دهیم که دشمنان کشور و انقلاب از فرصتی برای خدشه به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی استفاده کنند.

روحانی افزود: البته این امر جزو وظایف دولت بوده و رییس جمهور هم در سوگند خود بر مساله استقلال سیاسی و فرهنگی واقتصادی تاکید کرده است.

رییس جمهور تصریح کرد: دولت و ملت طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد سد معنوی در برابر تهاجمات بیگانگان و معاندان نظام، انقلاب و ایران، ایستادگی و مقاومت کرده و خواهند کرد.

روحانی افزود: ملت ایران برای استقلال خود بهای بسیار زیادی را پرداخته و هیچگاه حاضر نیست که استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی مورد طمع بیگانگان قرار گیرد.

رییس جمهور با بیان اینکه همه ما باید در متن قانون، وظایف و رسالت ها و مسئولیت های خودمان حرکت کنیم، اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره تاکید کردند که باید به متن توجه داشته باشیم و اجازه ندهیم برخی اقدامات و تحرکات باعث شود از متن منحرف شده و به حاشیه هایی که برای جامعه، کشور و نظام مفید نیست،‌کشانده شویم.

روحانی گفت: رهبر انقلاب در دیدار با هیات دولت تعبیر مهمی به کار بردند که دولتمردان باید مراقب اخلاق، رفتار و زندگی خود باشند چراکه آن ها تبدیل به الگو می شوند و بنابراین باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

رییس جمهور ابراز امیدواری کرد: زندگی شهیدان رجایی و باهنر و همچنین سایر شهدا، الگوی حرکت دولت، جوانان و جامعه باشد.

روحانی در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این شهیدان بزرگوار از لحاظ اخلاق، تدین، انقلابی بودن ، تواضع، ساده زیستی و خدمت به مردم الگوی همه هستند.