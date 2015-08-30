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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۲۲:۵۳

تعداد سناتورهای حامی توافق هسته ای با ایران به ۳۱ نفر رسید

تعداد سناتورهای حامی توافق هسته ای با ایران به ۳۱ نفر رسید

یک سناتور دموکرات دیگر نیز به جرگه حامیان توافق هسته ای با ایران پیوست که با این ترتیب تعداد حامیان توافق هسته ای به ۳۱ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جف مرکلی» سناتور ایالت اورگون در سنای آمریکا چند ساعت پیش از توافق هسته ای قدرت های جهان با ایران حمایت کرد و با پیوستن وی به حامیان توافق هسته ای عدد دموکرات های موافق این توافق به ۳۱ رسید.

وی بعد از اعلام حمایت خود از تصمیم کاخ سفید برای توافق با ایران گفت: اعتقاد دارم این توافق بهترین استراتژی در دسترس برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است.

مرکلی در اظهارنظری مکتوب که در سایت Medium.com منتشر شد اینگونه نوشت که اوباما می تواند با این توافق سیاست های خود را در مقابل جمهوری خواهان پیش ببرد.

با اضافه شدن نام مرکلی به حامیان توافق در حال حاضر ۳۱ نفر از این طرح حمایت کرده اند. رئیس جمهور آمریکا برای حفظ قدرت وتوی خود در برابر مخالفان توافق هسته ای نیاز به حمایت ۳۴ سناتور دارد.

  

کد مطلب 2899847

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