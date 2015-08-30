مقامات نیجریه: بوکوحرام درصدد حمله به لاگوس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات نیجریه ادعا می کنند گروههای مخالف دولت موسوم به بوکوحرام درصدد گسترش حملات خود به شهرهای بیشتری در این کشور هستند.

به گفته «تونی اوپویو» سخنگوی وزارت خارجه نیجریه بوکوحرام در حال آماده سازی گسترده اعضای خود برای حمله به لاگوس بزرگترین شهر نیجریه هستند.

وی اعتقاد دارد بوکوحرام با پیشروی در حاشیه شهرها درصدد تصرف مراکز حیاتی شهرهای شمال شرقی کشور است که در صورت رسیدن به این هدف می تواند مشکلات زیادی برای دولت فراهم کند.

اوپویو می گوید بازجویی اعضای دستگیر شده بوکوحرام در دو ماه گذشته نشان می دهد این گروه می خواهد با گرفتن مراکز حیاتی شهرها نبض کشور را در دست بگیرد.

تا کنون شش سال بعد از شورش گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه تخمین زده می شود 20هزار نفر در این کشور در درگیری های بین نظامیان دولتی با بوکوحرام کشته شده اند.