خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هرساله در فصل تابستان استان همدان میزبان مسابقات اوپن شطرنج ابن‌سینا است که در سال جاری این مسابقات رنگ و بوی بین‌المللی گرفته و استان برای برگزاری بهتر این مسابقات هیئت شطرنج استان همدان را یاری کرده است.

درزمینهٔ برگزاری مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن‌سینا خبرگزاری مهر استان همدان گفتگویی را با رئیس هیئت شطرنج استان همدان انجام داده است.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: ۱۱ شهریورماه استارت این مسابقات در همدان زده خواهد شد و این مسابقات یکی از مهم‌ترین رویدادهای شطرنج در سطح کشور است که همدانی‌ها آن را برگزار می‌کنند.

احمدعلی بابایی افزود: این مسابقات با هماهنگی فدراسیون جهانی شطرنج و فدراسیون جمهوری اسلامی ایران با استانداردهای جهانی در همدان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه پیش‌بینی استقبال بسیار خوبی از این مسابقات داریم، بیان کرد: سال گذشته ۱۵۹ نفر البته به‌صورت داخلی و نه بین‌المللی در این مسابقات شرکت کردند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه امسال احساس کردیم توان و ظرفیت آن راداریم که این مسابقات را بین‌المللی برگزار کنیم، گفت: تاکنون شش کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی گفت: کشورهای اسپانیا، اکراین، مصر، بلاروس برای شرکت در این مسابقات نمایندگان خود را به ایران فرستاده‌اند و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا روز آخر ثبت‌نام، تعداد گروه‌های خارجی شرکت‌کننده بیشتر می‌شود.

رسانه‌های همدان برای بازتاب اخبار مسابقات تلاش کنند وی یادآور شد: استادان بزرگ شطرنج کشورمان به همراه سایر شطرنج‌بازهای برتر کشورمان نیز در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به تغییر محل برگزاری مسابقات نسبت به دوره‌های قبل بیان کرد: در دوره‌های قبل این مسابقات در سالن‌های ورزشی برگزار می‌شد اما امسال با رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان صحبت شده و میزبانی محل این مسابقات را برعهده‌گرفته‌اند.

بابایی با بیان اینکه این مسابقات به نام حکیم ابوعلی سینا است و برگزاری آن در دانشگاه بوعلی سینا بازتاب بهتری دارد، گفت: سعی شده کیفیت برگزاری این مسابقات نسبت به گذشته و در حد و نام استان تاریخی همدان و حکیم ابوعلی سینا برگزار شود.

وی با درخواست از اصحاب رسانه و صدا و سیمای استان همدان بیان کرد: بازتاب اخبار برگزاری این مسابقات در رسانه ها و مطبوعات و همچنین صدا و سیما می تواند جلوه بهتری به این مسابقات دهد.

شطرنج استان همدان آینده روشنی دارد رئیس هیئت شطرنج استان همدان با بیان اینکه زمینه رشد شطرنج همدان به خوبی فراهم شده است، گفت: برای اولین بار در استان همدان کمیته استعدادیابی شطرنج فعال و ریاست این کمیته به امیر خوشبین از شطرنج بازان خوب استان همدان سپرده شده است.

بابایی عنوان کرد: با تیم قدرتمندی که در کمیته استعدادیابی شطرنج استان همدان تشکیل شده در مدت کوتاه شاهد رشد بیشتر شطرنج در رده های سنی پایه نونهالان و نوجوانان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت های ورزشی است، گفت: خانواده ها نیز باید برای رسیدن به این مهم پای کار بیایند که در این راستا خط مشی و مسیر را برای خانواده ها فراهم می کنیم تا به راحتی بتوانند فرزندان خود را در کلاس ها ثبت نام کننند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: شطرنج بازانی را پرورش می دهیم که آینده شطرنج استان همدان را بسازند و با حضور این نفرات در مسابقات کشوری و مهم و قهرمانی رده های سنی در آینده نزدیک جایگاه هیئت شطرنج استان همدان در کشور صعود داشته باشد.

بابایی با اعلام آمادگی هیئت شطرنج استان همدان برای در اختیار قرار دادن مربی شطرنج در مهدهای کودک گفت: این رشته ورزشی باید در قالب فوق برنامه و برنامه کمک درسی فوق العاده وارد بدنه آموزش کشور شود و آمادگی کامل داریم که از این نظر با بهزیستی و آموزش و پرورش همکاری داشته باشیم. ‌