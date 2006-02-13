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۲۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۹

در چارچوب همكاريهاي نظامي؛

كره جنوبي از اسرائيل تجهيزات شناسايي خريداري مي كند

مقامات كره جنوبي اعلام كردند كه يك شركت اسرائيلي از رقباي فرانسوي و آمريكايي براي عقد يك قرارداد 80 ميليون دلاري با سئول به منظور تامين وسائل شناسايي براي جتهاي جنگنده كره جنوبي پيشي گرفت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت دفاع كره جنوبي اعلام كرد كه شركت اسرائيلي El-Op براي بهسازي بصري توانايي شناسايي بر جابجايي سربازان كره جنوبي انتخاب شد .  

يك مقام نظامي كره جنوبي به خبرگزاري فرانسه گفت كه اين شركت اسرائيلي براي تامين تجهيزات مربوطه انتخاب شد؛ وي به زمان امضاي اين قرارداد بين وزارت دفاع كره و اين شركت اسرائيلي اشاره نكرد .

خبرگزاري يونهاپ كره جنوبي خاطر نشان كرد كه اين شركت اسرائيلي شركت آمريكايي ريتئون و آر . او . آي و تامسون فرانسه را درعقد قرارداد با سئول پشت سر گذاشت . 

تجهيرات اسرائيلي توانايي عكسبرداري از اشياء درمسافت بيش از 100 كيلومتر را دارند .

در گذشته كره جنوبي  تجهيزات دفاعي خود را از آمريكا كه از جنگ دو كره در 53-1950 نيرو در اين كشور دارد ، تامين مي كرد .  

كره جنوبي در يك قرارداد ديگر، شركت يورو كوپتر را به عنوان شريك اصلي خود در يك طرح چند ميلياردلاري براي توسعه هليكوپترهاي  نظامي چند منظوره انتخاب كرد .

يك شركت ديگراسرائيلي كه با شركت هواپيماسازي آمريكايي بوئينگ براي پيروزي در طرح 2.06 ميليارد دلاري براي توليد چهار فروند هواپيماي شناسايي رقابت مي كند .

كره جنوبي هنوز هيچ سيستم شناسايي هوايي مستقلي در اختيارندارد و وابسته به هواپيماهاي شناسايي آمريكايي مستقردر جزيره اوكيناواي ژاپن است .

کد مطلب 289986

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