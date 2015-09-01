ارتباط هنر و رسانه تقویت شود/ حوزه هنری شاهرود نیازمند توجه بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، داوود یاراحمدی صبح سه شنبه در نشستی با سرپرست خبرگزاری مهر در استان سمنان در محل دفتر نمایندگی این رسانه در شاهرود ضمن تاکید بر این که در مقابل هجوم بیگانه و جنگ نرم دشمن جز با همراهی و همکاری رسانه ها نمی توان ایستادگی کرد، افزود: باید هنر هنرمندان در جامعه منعکس شود تا ارزش و تاثیرگذاری مناسب خود را به ارمغان بیاورد.

وی با انتقاد از شکل گیری رسانه های مختلف و متعدد در عصر جدید که هدفمند نیستند، خاطرنشان کرد: رسانه به افکار، عقاید و حوادث خط می دهد و بار عظیم حرکت پیشرونده جامعه و رساندن آن به سر منزل مقصود را بر عهده دارد.

ضرورت انتشار فعالیت هنرمندان برای بهتر دیده شدن هنر و هنرمند

سرپرست حوزه هنری استان سمنان با بیان این مطلب که هنرمندان سرمایه های اصلی حوزه هنری هستند که باید توجه رسانه ها به این قشر افزایش یابد، تصریح کرد: تلاش ما این است تا هنرمندان بیشتر از این که دغدغه کمک هزینه های مالی داشته باشند به این سمت حرکت کنند که آثارشان بیشتر از گذشته دیده شود.

یاراحمدی با یادآوری فعالیت های رسانه ای خود طی سال های گذشته، عنوان کرد: تلاش داریم فعالیت هایی مانند عکاسی خبری، نقد عکس و ... را با دعوت از اساتید مجرب داخل و خارج استان تقویت کرده و از این آثار برای استفاده در رسانه های مختلف به خصوص خبرگزاری مهر استفاده کنیم.

وی انتشار فعالیت هنرمندان را برای دیده شدن هنر و هنرمند ضروری خواند و ابراز داشت: امیدواریم مجموعه خبرگزاری مهر استان سمنان برای ثبت آثار هنرمندان در این برهه و جغرافیا با مدیریت موفق، به آرمان های والا دست یابد.

حوزه هنری شاهرود نیازمند توجه بیشتر مسئولان استانی

سرپرست خبرگزاری مهر در استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به این مطلب که گزارشات جریان ساز و تاثیرگذار مورد تاکید این رسانه است، اظهار داشت: فعالیت های این رسانه در راستای تقویت اهداف نظام و پیشبرد فعالیت های دستگاه های اجرایی است.

محمدحسن مقدم نیا ضمن تاکید بر این مطلب که خبرگزاری مهر اهتمام ویژه ای برای انتقاد سازنده در راستای احقاق حقوق مشروع و قانونی مردم به عنوان ولی نعمتان نظام در کنار تعامل سازنده با مسئولان را دارد، تصریح کرد: مباحث فرهنگی و مذهبی یکی از اولویت ها و مطالبات مهم این خبرگزاری است.

وی ظرفیت های فرهنگی و مذهبی شهرستان شاهرود را یادآور شد و تاکید کرد: اما متاسفانه هنرمندان این خطه با کمبود جدی امکانات و فضای کاری مواجه هستند که استیجاری بودن ساختمان اداری حوزه هنری شاهرود با آن فضای نامناسب گواه این مهم است و توجه ویژه مسئولان استانی را می طلبد.

سرپرست خبرگزاری مهر در استان سمنان در پایان خواستار تعامل و همکاری بیشتر حوزه هنری استان با این رسانه شد و تصریح کرد: حوزه پویانمایی و بخش فیلم و عکس حوزه هنری می تواند نقش ارزنده ای در پربار تر کردن خروجی این خبرگزاری داشته باشد.