آثار برخورد بد با پزشک بر نحوه تشخیص بیماری

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از ما در محیط های بیمارستانی شاهد برخوردهای نادرست برخی از همراهان بیمار با پزشکان بوده ایم. این برخوردها در اکثر مواقع به علت نگرانی بیش از حد همراهان شکل می گیرد ولی به تازگی دانشمندان کشف کرده اند که این نگرانی بیش از حد به جای کمک به بیمار، ممکن است به ضرر او تمام شود.

نتایج آزمایش هایی که به تازگی در باب تاثیر رفتار بیمار بر روی عملکرد پزشکان انجام گرفته نشان دهنده این نکته است که رفتار بد و خشونت آمیز بیمار و اطرافیانش با پزشک بر روی روند تشخیص و درمان بیماری توسط آن پزشک تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. به عبارت ساده تر، هر چقدر که پزشک در هنگام مراقبت از بیمار آرامش بیشتری داشته باشد می تواند تصمیم بهتر و مناسب تری را اتخاذ کند.

دانشمندان برای بررسی این موضوع به سراغ محیط های بیمارستانی رفته و از نمونه های واقعی استفاده کردند. در این آزمایش ۲۴ تیم پزشکی مسئول مراقب از نوزادی قرار گرفتند که با بیماری NEC به دنیا آمده بود. این بیماری موجب التهاب روده شده و حتی ممکن است باعث مرگ شود.

مراقبت های انجام شده توسط این تیم به خوبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که تیم هایی که قبل از آزمایش توسط والدین یا بستگان نوزاد مورد توهین قرار گرفته بودند در ارائه خدمات مراقبتی از جمله تشخیص و درمان بیماری، نسبت به سایر تیم ها ضعیف تر عمل کردند.

البته این موضوع که این امر توسط پزشکان به صورت عمدی انجام می شود را نمی توان به اثبات رساند. بیشتر به نظر می رسد که ساختار عصبی پزشک بر اثر برخورد با توهین همراهان می تواند موجب عدم آرامش و تمرکز او شود که این امر به صورت مستقیم بر روی تصمیم های او اثرگذار خواهد بود.