آزادکاران نوجوان ایران نایب قهرمان جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای پنج وزن دوم مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان که یکشنبه شب در بوسنی و هرزگوین برگزرا شد، پرسته و مهدیزاده صاحب مدال برنز شدند که در پایان تیم ایران با کسب ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز پس از روسیه، نایب قهرمان شد و تیم‌های آمریکا و آذربایجان در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

در مسابقات پنج وزن دوم، در وزن ۴۶ کیلوگرم امیر پرسته در دور اول استراحت داشت در دور دوم مقابل آلکسی کوپایف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ بازنده شد. پرسته با توجه به راهیابی کشتی‌گیر روسیه به فینال در گروه بازنده‌ها ابتدا با نتیجه ۱۴ بر ۴ روبرتو الخاندرو از مکزیک را شکست داد و سپس با نتیجه ۶ بر ۴ از سد آرسن هاریتونیان از ارمنستان گذشت و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل دیلان دمیلیو از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر ۴ به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۵۴ کیلوگرم حامد رحیمی بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم با ضربه فنی کشتی گیر مقدونیه سیجی فولهو را شکست داد. رحیمی در دور سوم به مصاف بانازیک از لهستان رفت. این کشتی‌گیر بعد از یک زیر و خاک کردن حریف مایه فیتله را جمع کرد تا ۸ بر صفر جلو بيافتد. در ادامه با یک زیر دیگر در کمتر از ۲ دقیقه حریف را ضربه کرد.

رحیمی برای رسیدن به فینال باید در نیمه نهایی تاکوتو اوتوگورو از ژاپن سر شاخ می‌شد. وی در این کشتی در همان ابتدا روی پل رفت و بعد هم با باراندازهای پیاپی ۱۰ بر صفر بازنده شد و به دیدار رده‌بندی رفت. وی برای کسب مدال برنز برابر گئورگ آبرامیان از اوکراین با نتیجه نزدیک ۴ بر ۴ با ضربه فنی مغلوب شد و به مقام پنجم رسید.

در وزن ۶۳ کیلوگرم احمد مهديزاده که در دور نخست استراحت کرده بود، در دور دوم به مصاف ماسوتی از ایتالیا رفت که توانست در یک کشتی راحت ۱۰ بر صفر حریف ایتالیایی خود را شکست بدهد. حریف بعدی مهدی‌زاده دمیرل از ترکیه بود که با نتیجه ۱۰ بر ۴ برنده شد. تا راهی نیمه نهایی شود.

حریف وی در نیمه نهایی کشتی گیر آمریکایی ورک لين بود که در ثانیه های پایانی مهديزاده با کنده کشی حریف روی پل رفت و کشتی را که ۵ بر ۵ برنده بود ۹ بر ۵ واگذار کرد و از رسیدن به فینال باز بماند. مهدیزاده برای کسب مدال برنز مقابل واسیلی دیاکونوف از مولداوی با نتیجه ۱۱ بر ۶ پیروز شد و به مقام سوم رسید.

در وزن ۷۶ حامد منافیان در دور نخست با دیمور مگنیش از گرجستان کشتی گرفت که در یک رقابت سخت توانست ۸ بر ۷ برنده باشد. حامد منافیان در مرحله بعد در حالیکه با آرنج مصدوم به روی تشک آمده بود، توانست کشتی‌گیر هندی را ۸ بر ۶ شکست بدهد و راهی مرحله بعد شود. حامد منافیان در یک‌چهارم نهایی مقابل کشتی گیر قزاقستان میخوک بوف در یک رقابت کاملا برتر با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید.

وی با این پیروزی در نیمه نهایی به کشتی گیر قدرتمند روس‌ها برخورد کرد و در نهایت با نتیجه ۱۳ بر ۲ بازنده شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در این مسابقه برابر آهلیمان گولیف از آذربایجان به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه آرنج دست با نتیجه 10 بر صفر شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۱۰۰ کیلو گرم نعیم حسن‌زاده در دور نخست استراحت کرد و در دور دوم مقابل سانس از کانادا روی تشک رفت. حسن‌زاده در یک کشتی آسان توانست ۱۱بر صفر به برتری برسد. دومین حریف حسن‌زاده نینی مویا از ژاپن بود. وی در وقت اول در حالیکه ۲ بر یک عقب بود، با یک فن کمر زیبا ۴ امتیاز گرفت. در تایم دوم اما این کشتی ژاپنی بود ۳ امتیاز پیاپی گرفت و کشتی در امتیاز ۵ مساوی شد. اگر چه نعیم با همین نتیجه برنده بود اما در آخرین لحظات با يه خاک 2 امتیاز گرفت تا ۷ بر ۵ برنده باشد.

حسن‌زاده برای رسیدن به نیمه نهایی باید از کشتی گیر روسیه می‌گذشت که در یک کشتی سخت و با ناداوری کشتی را ۱۰ بر ۸ واگذار کرد. حسن‌زاده با توجه به شکست کشتی گیر روسیه در نیمه‌نهایی مقابل کشتی گیر آمریکا از رسیدن به مدال باز ماند.