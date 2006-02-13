شوراي اروپا از وضعيت حقوق بشر در فرانسه انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، گزارش 200 صفحه اي شوراي اروپا كه قرار است روز چهارشنبه در روزنامه لوپاريزين چاپ شود، به پايبند نبودن مقامات فرانسوي به قوانين بين المللي اشاره كرده و هشدار داده است : ميان قانون هاي بين المللي و آنچه در فرانسه اتفاق مي افتد، فاصله زيادي وجود دارد.

در ادامه آمده است : شرايط حقوق بشر در فرانسه به حدي بد است كه دادگاه حقوق بشر اروپا درصدد بررسي و حل و فصل موضوع است.

اين گزارش كه از سوي آلوارو گيل روبلز (Alvaro Gil-Robles) كميسر حقوق بشر شوراي اروپا نوشته شده است، افزود:" ما از پليس فرانسه به شدت انتقاد داريم و وضعيت ناهنجار رفتارهاي پليس اين كشور همچنان ادامه دارد و با وجود چندين بار هشدار برطرف نشده است."

وي همچنين از وضعيت حقوق بشر در فرانسه ابراز تعجب كرد.

اين در حالي است كه فرانسه يكي از مدعيان دموكراسي و حقوق بشر در جهان است.



گروههاي حقوق بشر، تصويب قانون منع حجاب در فرانسه را تبعيض آميز توصيف كرده بودند.

فرانسه اواخر اكتبر و اوايل نوامبر2005(اوايل آبان) شاهد اعتراضات گسترده عمومي به وجود بي عدالتي و نقض حقوق بشر دراين كشور بود كه با اقدام پليس در به قتل رساندن دو نوجوان سياه پوست به اوج خود رسيد، طي اين تظاهرات گسترده هزاران دستگاه خودرو به آتش كشيده شد و شمار زيادي از معترضان به دست نيروهاي پليس بازداشت شدند.



به علت ادامه اين اعتراضات گسترده و ناتواني نيروهاي پليس در كنترل اوضاع، دولت فرانسه حالت فوق العاده اعلام كرد، اما ناآرامي ها تا حدي بود كه پاريس مجبور شد اين حالت را به مدت سه ماه تمديد كند.