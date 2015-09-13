عربستان به دیپلماسی سازنده و صلح توجهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: یمن برنده نظامی نخواهد داشت.

وی گفت: تلاش های سازمان ملل متحد در ارسال کمک های انسان دوستانه به یمن، لغو محاصره انسانی و توقف جنگ و خونریزی در این کشور به علت همراهی نکردن عربستان سعودی و سکوت سوال برانگیز برخی کشورهای عربی و غرب ناکام مانده است.

امیرعبداللهیان ادامه تجاوز نظامی عربستان سعودی به مردم مسلمان یمن همزمان با آغاز حج تمتع را نشان دهنده بی تدبیری و بی توجهی به دیپلماسی سازنده و صلح دانست.

معاون وزیر امور خارجه در عین حال افزود: تهران راهکار سیاسی مناسبی برای کمک به ریاض در خروج از بحران یمن ارائه کرده است و از گفتگوی ملی همه طرف های یمنی حمایت می کند.