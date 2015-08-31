مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سخنان اخیر وزیر کشور که ریاست جمهوری روحانی را هشت ساله عنوان کرده است، اظهار داشت: اگر این سخنان در قالب پیش‌بینی یک شخصیت سیاسی بیان شده است مبارکشان باشد، اما به عنوان یک وزیر و مقام مسئول، حرف ایشان بیش از یک پیش‌بینی ساده قلمداد می‌شود.

وی گفت: چنین سخنانی می‌تواند شائبه‌هایی را برای آینده پیش بیاورد که بگویند وزیر کشور به عنوان مسئول ستاد انتخابات کشور، طراحی‌‌ها را به گونه‌ای رقم زده که ریاست جمهوری آقای روحانی دو دوره‌ای شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: البته تجارب گذشته نشان داده است که احتمال تمدید دوره فعالیت دولت‌های بر سر کار توسط مردم وجود دارد و احتمال رای‌آوری آنها بیش از سایر گزینه‌های موجود در میدان انتخابات است.

بذرپاش تأکید کرد: اینکه یک مقام مسئول و رسمی که وظیفه اجرای صحیح انتخابات را بر عهده دارد، چنین حرفی بزند که یک چهارم عمر دولت گذشته، ممکن است بعداً باعث سوءاستفاده‌ها و سوءبرداشت‌هایی شود که جمع کردن نتایج آن از عهده وزیر کشور هم خارج باشد و آن وقت نظام باید از خود هزینه کند.