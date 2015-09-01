دکتر محمدرضا داوودآبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت نظارت بر تشکل های دانشجویی و فعالیت این تشکل ها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: در آئین نامه تشکل های اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای مرکزی نظارت مشترک طراحی و دیده شده است.

وی افزود: این شورا وظیفه اش نظارت بر اتحادیه هایی بود که از وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی حکم دارند، اما مشکل جایی است که وزارت علوم بر اتحادیه وزارت بهداشت و یا دانشگاه آزاد نمی توانست نظارت کند. از همین رو یک شورای مشترک تشکیل شد.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: دبیرخانه و ریاست این شورای نظارت مشترک بر عهده وزارت بهداشت است.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر یک شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی نیز ایجاد شده است که دبیرخانه و ریاست آن برعهده وزارت علوم قرار داده شده است.

وی گفت: بنابراین در حوزه تشکل های اسلامی، شورای مرکزی مشترک شکل گرفته، اما باید از سه دستگاه، شوراها به این شورا بیایند، آن را امضاء کرده و نهایی کنند.

فراهانی افزود: در صورتی که این شورا نهایی شود، جایی مشخص شده که وضعیت تشکل های اسلامی در دانشگاه ها را رصد می کند و مشکلاتی که آنها دارند را پیگیری خواهد کرد.

معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت تشکل های اسلامی دانشگاه ها در انتخابات اظهار داشت: در حال حاضر تشکل ها نمی دانند که از کدام افراد دعوت کنند و یا چه کسانی دارای ممنوعیت هستند اما این شورا پس از نهایی شدن می تواند تکلیف این موضوع را مشخص کند.

فراهانی تاکید کرد: هر زمان که ما قبل از انتخابات دانشگاه بانشاط داشته باشیم، نرخ مشارکت کشور بالا بوده و به این ترتیب بسیاری از موانع فعالیت های دانشجویی هم برطرف می شود.