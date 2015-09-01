ابلاغ ضوابط و مقررات آلودگی صوتی و پرتوهای غیر یون زا

دکتر معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دستورالعمل جدیدی در ارتباط با ضوابط و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در دولت تصویب شده است.

به گفته وی، بحث پرتوها نیزدستورالعمل جدیدی است که دولت آن تصویب کرده است.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: در بحث پرتوهای غیر یون ساز و همین طور آلودگی صوتی، دولت با توجه بیشتر به رعایت اصول محیط زیست این دستورالعمل های جدید را تصویب کرده است .

ابتکار اظهار داشت: این دستورالعمل ها بزودی ابلاغ خواهند شد و بر اساس آن استانداردها را در این زمینه ها می توان بهبود بخشید.

به گزارش مهر، امواج را از نظر ماهيت و اثراتي كه بر انسان مي گذارند به دو دسته بزرگ امواج يونيزان و امواج غير يونيزان تقسيم بندی كرده اند. امواج يونيزان آنهايي هستند كه انرژي موجود در آنها ماده اي را كه آن را دريافت مي كند، يونيزاسيون مي كند.

در حالي كه امواج غير يونيزان، بخشي از امواج الكترومانيتيك هستند كه با جذب شدن در ماده در شرايط عادي در ساختار تشكيلاتي اتم آن ماده تغييري ايجاد نمي كند. البته اين دسته از امواج نيز در اثر مواجهه با انسان بسته به ماهيت شان بر بافت هاي مختلف اثرات مخربي خواهند داشت، مانند امواج مادون قرمز كه در صورت برخورد با چشم غير مسلح سبب ايجاد آب مرواريد و يا حتي نابينايي مي شود.

علاوه بر امواج غير يونيزان طبيعي، مانند اشعه هايي كه نور خورشيد وجود دارند، امروزه وسايل الكتريكي كه در صنعت بكار گرفته مي شوند و يا مصارف خانگي دارند، مولد امواج غير يونيزان محسوب مي شوند.

امواج ماوراء بنفشي كه در اثر جوشكاري با برق ايجاد مي شوند، امواج مادون قرمزي كه در كوره هاي مذاب توليد مي شوند، امواج ناشي از فرستنده هاي راديويي و ماهواره اي، امواج متساطع از برخي وسايل مثل ماكرويو، تلفن هاي همراه و... همگي جزو امواج غير يونيزاني هستند كه تاثيرات متفاوتي در بدن انسان ايجاد مي كنند.