محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت مهمترین استیضاح‌های مطرح شده از سوی نمایندگان در مجلس، گفت: بر اساس اصلاحاتی که در دوره اخیر در آیین‌نامه داخلی مجلس رخ داده، برای استیضاح یک وزیر باید مراحلی طی شود که اگر انجام نشود، استیضاح صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: بر این اساس تمام مواردی که برای استیضاح وزرا از جمله وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی مطرح می‌شود، در حال سپری کردن مراحل خود از جمله بحث و تعامل در کمیسیون‌های تخصصی است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: از بین وزرا تاکنون استیضاح آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی مطرح بوده که در کمیسیون تخصصی مرتب بر روی آن بحث می‌شود.

فرهنگی ادامه داد: استیضاح آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از سه‌کارته شدن وی شروع شد که البته آن نیز باید مراحل قانونی خود را در کمیسیون‌ها طی کند و به نظر می‌رسد که این مرحله رخ نخواهد داد، چون موارد امضا شده عمدتا جزء مسائل خاص بوده که با مدیریت یکی از نواب محترم رئیس‌ مجلس در حال رفع و رجوع است.

وی با اشاره به مهمترین مسائل مطرح شده در استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: مسائلی مانند مشکلات موسسات مالی و اعتباری که عمدتا منطقه‌ای است و وزن آن در حد استیضاح نیست وجود دارد، البته بیش از ۱۰ امضا برای استیضاح وجود دارد ولی احتمال می‌دهم که به جمع‌بندی نمی‌رسد.

استیضاح از جنس «جراحی» است/ فضای جدی برای استیضاح وزرا در مجلس دیده نمی‌شود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به ضرورت یا عدم ضرورت طرح استیضاح وزرا در مجلس، گفت: به عنوان یک نماینده مجلس و نه عضو هیات رئیسه، معتقدم که استیضاح از جنس «جراحی» است؛ یعنی اگر یک پزشک از راههای دیگر به درمان یا جلوگیری از پیشرفت یک بیماری نرسید، به جراحی اقدام می‌کند.

فرهنگی گفت: در رابطه با مجلس و دولت نیز تا زمانی که ضرورتی برای استیضاح پیش نیاید، مسائل از راههای دیگر مانند مذاکره، تشکیل جلسات و اعمال تعهدات لازم و اصلاحات مورد نیاز دنبال می‌شود، اما در صورتی که غیر از این باشد و جراح احساس کند که چاره‌ای جز جراحی نیست، اقدام به استیضاح می‌کند.

وی تصریح کرد: هنگامی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که احساس شود که اراده جدی ولو به صورت اجمالی، برای طرح استیضاح در مجلس وجود دارد؛ روال گذشته این بوده است که اگر یک فراکسیون اعم از فراکسیون‌های سیاسی و غیرسیاسی با جدیت به دنبال استیضاح یک وزیر باشند، نسبت به اعلام وصول و نهایی شدن آن استیضاح اقدام می‌شود.

فرهنگی اظهار داشت: به عنوان یک نماینده معتقدم در رابطه با مواردی که الان به عنوان استیضاح وزرا در مجلس مطرح است، چنین فضایی احساس نمی‌شود، بنابراین احتمال نمی‌دهم به استیضاحی که اراده جدی پشت آن باشد برسیم؛ در نتیجه ممکن است این تعداد درخواست به ۱۰ نفر کاهش یابد و استیضاحی در مجلس بررسی نشود.