فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با گوام در مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملتها ۲۰۱۹ امارات، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید اینگونه تصور کرد که همه تیمها حتی گوام با آمادگی در مسابقات به میدان میآیند، همچنین نباید فراموش کرد برخی مواقع مانند دیدار با ترکمنستان ممکن است بازی گره بخورد، به همین دلیل تیم ملی باید در هر مسابقهای با قدرت کامل و آمادگی بالا به میدان برود.
وی با تاکید بر اینکه نباید تیم گوام را دستکم گرفت، افزود: آنچه یک تیم را قدرتمند یا ضعیف میکند، به طرز تفکر نفرات تیم باز میگردد. وقتی مقابل آرژانتین بازی میکنیم، میدانیم آنها تیمی قدرتمند هستند و نفرات تیم خودشان را مجاب میکنند تا با کمترین اشتباه به میدان رفته و برای موفقیت با تمام توان بازی کنند. اما اگر نوع تفکر، ضعیف بودن تیم حریف و بدست آوردن یک پیروزی پر گل باشد، ممکن است بازیکنان و تیم با مشکل روبرو شوند، بازی گره خورده و نتیجه خوبی بدست نیاید.
عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال در مورد تیم گوام اظهار کرد: گوام تیمی نوپا در فوتبال آسیاست که در دو بازی قبلیاش در این مرحله از مسابقات ۲ برد بدست آورده و صدرنشین گروه ایران است. شاید روی کاغذ فکر کنیم، ایران میتواند به راحتی برنده مسابقه شود اما باید این تیم را بسیار جدی گرفت. قطعا تیمها زمانی موفق میشوند که از تمام قابلیتهای خود در زمین مسابقه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه باید فراموش کرد که زمانی این تیمها را میتوانستیم با گلهای زیاد شکست دهیم، تاکید کرد: آن دوران تمام شده است و امروز حتی تیمها برتر آسیا هم برابر این تیمها به سختی گل میزنند و یا بردهای خفیفی بدست میآورند. در چنین شرایطی بازیکنان تیم ملی باید از نظر روحی خودشان را در شرایط خوبی قرار داده و آماده هر اتفاقی در زمین بازی باشد زیرا آننها از نظر جسمی در وضعیت مطلوبی به سر میبرند.
معینی اضافه کرد: امروز بردن گوام و پیروزی در دیگر دیدارها اهمیت دارد نه تعداد گلهایی که زده میشود. ایران باید با موفقیت در این بازیها گام به گام پیش رفته تا مرحله نخست را با موفقیت به پایان رسانده و به فکر موفقیت در مرحله بعدی و رسیدن دوباره به جام جهانی باشد؛ این موفقیت تنها با جدیت در زمین مسابقه و تفکر رسیدن به پیروزی در هر دیداری بدست میآید.
وی سیاست جوانگرایی صورت گرفته در تیم ملی را نیاز فوتبال ایران برشمرد و یادآور شد: این اتفاق بسیار خوبی است که به بهترین شکل توسط کارلوس کیروش و کادرفنی برای تیم ملی در حال رقم خوردن است. با چنین تدبیری وتا جام جهانی ۲۰۱۸، ضمن حفظ و ارتقای فنی نفرات با تجربه، بازیکنان جوانی به تیم ملی تزریق میشوند که آیندهسازان فوتبال ایران خواهند بود.
عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال در پایان گفت: باید در چنین مسابقاتی به بازیکنان جوان شانس ارائه تواناییهایشان داده شود و آنها هم نباید این فرصت بزرگ را به راحتی از دست دهند تا تیم ملی تا جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملتهای ۲۰۱۹ متحول شود و سن تیم پائین بیاید. شاید میدان دادن به جوانان ۳۰ درصد مشکل ایجاد کند اما ۷۰ درصد مفید و تاثیرگذار در آینده فوتبال ایران است و موفقیتهای تیم ملی و فوتبال ایران در رویدادهای مهم بعدی را تضمین میکند.
