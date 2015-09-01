محمد خداوردی کارگردان نمایش «اتهام» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای این اثر و ویژگی‌هایش گفت: نمایش «اتهام» نوشته فرانسوا تیساندیه نمایشنامه نویس و بازیگر شناخته شده فرانسوی است که اجرای خود را از ۱۰ شهریور ماه در خانه موزه انتظامی آغاز می کند. این نمایشنامه در مجموعه «طنزآوران جهان نمایش» با ترجمه داریوش مودبیان به چاپ رسیده است و من بعد از خواندن این متن علاقمند شدم آن را روی صحنه ببرم.

وی درباره داستان این اثر نمایشی بیان کرد: این نمایشنامه که سال ۱۹۷۷ به نگارش درآمده است خط قصه ساده ای دارد اما در عین حال مضامین مهمی را مطرح می‌‌کند. داستان نمایش از این قرار است که مرد شماره یک روی نیمکت پارکی نشسته است که مرد شماره دو وارد می شود و قصد دارد روی نیمکت کنار او بنشیند اما مرد یک با فلسفه بازی سعی دارد جایگاه خود را حفظ کند و از نشستن فرد دیگری روی نیمکت جلوگیری کند. در همین حین مرد سه وارد صحنه می شود و چون خسته است می خواهد روی نیمکت استراحت کند اما مرد یک و ۲ با هم دست به یکی می کنند تا جلوی نشستن مرد را بگیرند. به همین منظور آنها شروع می کنند به مرد ۳ اتهام زدن و او نیز در پایان تحت فشار به دزدی و کشتن یک نفر اعتراف می کند...

بازیگر نمایش «تبرئه‌شدگان» متذکر شد: این نمایش کاری از گروه تئاتر «مردم» به سرپرستی داریوش مودبیان است که این هنرمند به عنوان پیشکسوت و سرپرست گروه و البته مترجم نمایشنامه در کنار کار حضور دارد. این اثر نمایشی حال و هوایی طنز و ابزورد دارد که در نهایت می خواهد حس مالکیت طلبی و زیاده خواهی افراد جامعه و دور تسلسلی را که در این راستا به وجود می آید به نقد بکشد.

خداوردی در پایان صحبت هایش یادآور شد: مدت زمان نمایش «اتهام» ۶۵ دقیقه است و نوید جهانزاده، سعید علی اکبری و محمدعلی حسینعلی پور بازیگران آن هستند. این نمایش قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت دو اجرایی و در دو نوبت ۱۹:۳۰ و ۲۱ به صحنه برود.

نمایش «اتهام» با طراحی و کارگردانی محمد خداوردی از ۱۰ تا ۲۴ شهریور ماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ و آخر هفته در دو نوبت ۱۹:۳۰ و ۲۱ در خانه موزه انتظامی میزبان علاقه مندان تئاتر است.

