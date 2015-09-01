پیش بینی وزیر کشور از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری جای شگفتی دارد

لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات روز گذشته وزیر کشور درباره ۸ ساله بودن ریاست جمهوری آقای روحانی گفت: از اینکه یک وزیر در دولت فعلی تا این اندازه به عملکرد دولت و حسن ظن مردم برای رای دادن دوباره به این دولت خوش بین باشند دلیلی است برای آنکه دولت خدمات رسانی خود را به مردم افزایش دهد.

وی افزود: دولت باید خدمات رسانی خود را به مردم بیشتر و زیربنایی تر کند تا بتواند قدر دادن اعتماد ملت به خود باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: جای شگفت است که وزیر کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات در کشور اینگونه نتیجه انتخابات را پیش بینی کند.

افتخاری با اشاره به سخنان رئیس جمهور در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از یک طرف آقای روحانی عنوان می کنند که انتخابات را رقابتی می کنیم تا مردم از سلامت انتخابات احساس آرامش و امنیت روانی داشته باشند اما از طرف دیگر وزیر کشور که خود متولی برگزاری انتخابات است اینگونه به پیش بینی نتیجه انتخابات می پردازد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: آقای وزیر به جای پیش گویی و پیش بینی نتیجه انتخابات به فکر افزایش خدمت رسانی به مردم باشد چون با این روش آرامش و امنیت روانی نسبت به برگزاری انتخابات برای مردم به وجود نخواهد آمد.

به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، روز یکشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت عنوان کرد: عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیس جمهور باشند!