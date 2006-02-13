  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۱۴

مخبر كميسيون تلفيق مجلس خبر داد:

رقم دقيق كاهش اتكاي بودجه 85 به منابع نفتي 6.7 ميليارد دلار است

رقم دقيق كاهش اتكاي بودجه 85 به منابع نفتي 6.7 ميليارد دلار است

در حالي كه برخي نمايندگان از كاهش 10 ميليارد دلاري اتكاي بودجه به منابع نفتي خبر داده اند، مخبر كميسيون تلفيق رقم دقيق كاهش اتكاي بودجه به منابع نفتي را 6.7 ميليارد دلار اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر،محمد مهدي مفتح در جمع خبرنگاران افزود: در جلسات كميسيون تلفيق با توجه به تكاليف برنامه چهارم توسعه مبني بر كاهش تدريجي اتكا بودجه به در آمدهاي نفتي مقرر شد ميزان در آمدهاي نفتي در بودجه سال 85 كاهش يابد.

وي با اشاره به اينكه منابع نفتي بودجه سال 84 حدود 36 ميليارد و 703 ميليون دلار بود، اظهار داشت: اين رقم با اتفاق آرا با 17 درصد كاهش به 30 ميليارد دلار در بودجه سال 85 تنزل پيدا كرد.

مفتح  افزود: در بودجه سال 85 ارتباط مستقيم قيمت نفت با بودجه حذف مي شود و اين بدين معنا است كه پيش بيني  قيمت نفت در بودجه  تاثيري نخواهد داشت.

وي ادامه داد: به طور مثال اگر منابع ارزي حاصل از فروش نفت در سال آينده 50 ميليارد دلار باشد 30 ميليارد به بودجه اختصاص يافته و بقيه آن به حساب ذخيره ارزي مي رود.

وي اضافه كرد: از سوي ديگر اگر در آمدهاي نفتي در سال آينده 25 ميليارد دلار باشد تمام آن به بودجه تخصيص يافته و 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي نيز به آن اضافه مي شود.

مفتح تاكيد كرد: قيمت پيشنهادي نفت تنها در برخي شاخص هاي فرعي مانند ماليات بر شركت نفت تاثير مي گذارد. چون بر اساس برنامه چهارم شركت نفت به عنوان پيمانكار نفت را برداشت  كرده و تحويل مي دهد و حق العمل خود را دريافت مي كند.

وي تصريح كرد: اين ميزان در بودجه سال 85 شش درصد ارزش نفت استحصال شده تعيين شده است.

مفتح در پايان افزود: در جلسات آتي كميسيون تلفيق در مورد سقف هاي در آمدي و نرخ ارز در بودجه 85 بحث خواهد شد.

کد مطلب 290020

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه