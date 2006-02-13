طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در استان تهران اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، سرهنگ حميد اندرز چمني گفت: استان تهران از معدود استانهاي كشور است كه به لحاظ تركيب خاص جمعيتي و شرايط جغرافيايي ، زمينه ساز برخي ناهنجاريهاي اجتماعي از جمله وجود اراذل و اوباش ، افراد شرور ، مجرمان ، سارقان ، بزهكاران و... بوده كه با توجه به ماموريت نيروي انتظامي كه همانا استقرار نظير و امنيت عمومي در سطح جامعه مي باشد.

وي افزود: با به كارگيري نيرو و امكانات لازم نسبت به پاكسازي و ريشه كني يا به حداقل رساندن مظاهر علني و پنهان جرم (سرقت و هر نوع بزه) و پديده هاي شوم خريد و فروش و مصرف آشكار و پنهان انواع مواد مخدر و مشروبات الكلي ، مزاحمت خياباني ، انواع آلودگي هاي صوتي در خيابانها و اماكن عمومي اقدامات بايسته به عمل آيد.

اندرزچمني گفت: در همين راستا فرماندهي انتظامي استان تهران به منظور برقراري نظم و امنيت پايدار و ايجاد فضاي امن ، ارتقاي احساس امنيت و اطمينان خاطر براي خانواده ها و همچنين پاكسازي محيط و اصلاح ناهنجارهايهاي فردي و اجتماعي و از بين بردن كانونهاي فساد و برخورد قانوني با عوامل و عناصر ابتذال ، بزهكاران ، خلافكاران ، مزاحمان خياباني ، اراذل و اوباش ، پخش كنندگان مواد مخدرو انواع داروهاي روانگردان و معتادان تابلو ، طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را در استان تهران به اجرا گذاشته و تمامي تلاش خود را جهت دستگيري و برخورد قانوني با اخلال گران امنيت عمومي به كار خواهد گرفت.