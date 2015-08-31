عزم جدی دولت و مجلس برای تامین کل کاغذ کشور در داخل

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز دوشنبه ۹ شهریورماه در نشست خبری پانزدهمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ ایران که در سرای اهل قلم در تهران برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید با توجه به اینکه وضعیت کاغذ در کشور در یکی، دو سال اخیر به یک ثبات نسبی رسیده و الان همانند دو سال پیش این محصول عمده صنعت چاپ دچار بحران نیست، هدف از تشکیل کارگروه کاغذ با حضور سه تن از وزرا و همچنین نمایندگانی از مجلس و بخش خصوصی چه می‌تواند باشد، گفت: خوشبختانه در دو سال اخیر التهابی در قیمت کاغذ در کشور نداشته‌ایم که البته این مساله خودش متاثر از چند عامل است، اما کمیسیون فرهنگی مجلس و دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد به دنبال این هستند که مواد اولیه حوزه چاپ و بسته‌بندی در داخل کشور تامین شود و از میزان واردات کاسته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از کاغذ کتاب و همچنین کاغذ نشریات و روزنامه‌ها و همچنین کل کاغذهای A۴ از خارج از کشور تامین می‌شود، گفت: نبودن التهاب در این بخش در دو سال گذشته درواقع به خاطر امکانپذیر بودن واردات در این مدت بوده است.

مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس گفت: من در یک سال گذشته به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتفاق اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از چندین کارخانه کاغذسازی در کشور از جمله کارخانه چوب و کاغذ مازندران، کارخانه کاغذ پارس، کارخانه کاغذ کارون، کارخانه کاغذ مراغه و کارخانه کاغذ اَترک بازدید کرده‌ام و در حال حاضر وضعیت تولید کاغذ در کشور برای دولت و مجلس مشخص شده است.

به گفته برازش، در کارگروه کاغذی که در مجلس تشکیل شده است، مسئولان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی به عنوان دو وزارتخانه متولی تولید کاغذ در کشور و همچنین مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش به عنوان دو وزارتخانه‌ای که کاغذ یکی از اقلام پرمصرف در حوزه‌های زیرمجموعه آنها بشمار می‌رود، حضور دارند و در جلسات این کارگروه این بحث مطرح شده که آیا نوع کاغذی که در کشور تولید و استفاده می‌شود، از کیفیت مناسب و منطقی برخوردار است یا نه؟ و اینکه چگونه ما می‌توانیم به لحاظ کمی و کیفی تولید کاغذ را در کشور بهبود دهیم؟

این مقام مسئول در وزارت ارشاد سپس از حضور مدیران چهار کارخانه عمده و بزرگ تولید کاغذ و همچنین سه وزیر و بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون فرهنگی و نیز متولیان این حوزه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه کاغذ خبر داد و این مساله را نشان‌دهنده عزم جدی بخش‌های دولتی و خصوصی برای حل یکی از معضلات حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی دانست.

وی گفت: طبق بررسی‌های اولیه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ما هم از جهت کمی و هم به لحاظ کیفی، برای تولید کاغذ هنوز جای کار زیادی داریم و لازم است به این حوزه توجه بیشتری شود؛ ضمن اینکه آقای سالک (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی) گفته است که کارگروهی که تشکیل شده است، این بحث را به طور جدی پیگیری و دنبال خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما باید خوشحال باشیم از اینکه بتوانیم مواد اولیه مورد نیازمان را در هر حوزه از جمله صنعت چاپ و بسته‌بندی، خودمان تامین کنیم؛ کارخانه کاغذ کارون در سال ۸۴ به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد ولی همان روز افتتاح هم، درش را بستند! و ۱۰ سال است یک ورق کاغذ هم تولید نکرده، در حالی که ظرفیت تولید آن ۸۰ هزار تن در سال بوده است و یا کارخانه کاغذ مراغه که ۲۰ سال پیش تاسیس شد و ۱۰ سال بعد افتتاح شد اما شاید تا الان چهار ماه هم کار نکرده باشد.

برازش یادآور شد: پیگیری دولت و مجلس برای حل مشکلات صنعت چاپ و بسته‌بندی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی باشد در استفاده از پتانسیل‌های موجود به ویژه در حوزه تولید کاغذ در کشور. با تاسف باید بگویم که ما سالیانه حدود یک میلیون تن انواع کاغذ و مقوا وارد کشور می‌کنیم که اگر هر تن را ۷۰۰ دلار هم محاسبه کنیم؛ یعنی ۷۰۰ میلیون دلار هر سال صرف خرید کاغذ از خارج می‌کنیم، این سرمایه بسیار زیادی است که از کشور خارج می‌شود.