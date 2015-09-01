شهرداری و آموزش و پرورش از نشریات کودک حمایت کنند

سیدعلی کاشفی خوانساری، از اعضای هیئت مدیره مطبوعات کودک و نوجوان از اقدام شهرداری تهران و آموزش و پرورش برای تجهیز کتابخانه‌ها خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایشگاه «یاد یار مهربان» که به همت شهرداری تهران برگزار می‌شود و نمایشگاه منادی تربیت که معاونت پرورشی آموزش و پرورش برگزارکننده آن است، مسئولیت تجهیز کتابخانه‌ها را برعهده بگیرند و این، اتفاق خوشایندی است.

به گفته این پژوهشگر و منتقد ادبیات کودک و نوجوان، امروز انتقال اطلاعات و ارزش‌ها به کودکان به روش غیرمستقیم صورت می‌گیرد و مطبوعات هم به اندازه کتاب می‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند. ضمن این‌که بچه‌ها ممکن است نشریات را به خاطر مطالب کوتاه و متنوعشان بیشتر دوست داشته باشند. بگذریم از این‌که نشریات از قیمت پایین‌تر و گاه، کیفیتی بالاتر از کتاب‌های کودک و نوجوان برخوردارند.

کاشفی خوانساری مطرح کرد: پیشنهاد اعضای هیئت مدیره مطبوعات کودک و نوجوان این است که نشریات مورد نظر نیز در مدارس و کتابخانه‌های عمومی ارائه شوند و شهرداری و آموزش پرورش، همان‌طور که کتاب‌های کودک و نوجوان را خریداری می‌کنند نشریات را هم تهیه و کتابخانه‌ها را با آن تجهیز کنند.

او در پاسخ به این‌که تا په اندازه از نشریات کودک استقبال می‌شود برای مثال اگر نشریات «رشد» رایگن در اختیار بچه‌ها قرار نمی‌گفت تا چه اندازه دلخواه کودکان بود بیان کرد: مجلات رشد از کیفیت خوبی برخوردار هستند اما مساله اینجاست که این نشریات، به تنهایی پاسخگوی نیاز بچه‌ها نیستند و اگر این امکان فراهم شود که مجلات متنوع و متعدد در مدارس توزیع شود، همین رقابت بباعث بالا رفتن کیفیت خواهد شد.