فیلم/ آزمایش موفقیت آمیز چتر نجات «اوریون»

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان ناسا به دنبال افزایش امنیت سفینه های سرنشین دار اوریون هستند تا بتوانند به حفظ جان فضانوردان بپردازند. در این آزمایش، تجهیزات کاهش ارتفاع، سرعت و همینطور حفظ کامل کپسول هنگام بازگشت به زمین مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.



اگرچه مدل آزمایشی فضاپیمای اوریون از نظر اندازه با نمونه اصلی تفاوت هایی داشت اما از نظر ویژگی هایی مانند سطح اصطکاک با هوا یا سایر خصوصیات شبیه سفینه اصلی بود. عملیات فرود و کاهش ارتفاع با سرعت ۴۸۲ کیلومتر در ساعت آغاز و در مدت چند دقیقه سرعت کپسول به ۳۲ کیلومتر در ساعت کاهش یافت. عملیات فرود نمونه آزمایشی این سفینه بر فراز پایگاه نظامی امریکا در صحرای آریزونا انجام شد.