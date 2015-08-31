اعزام دو دسته بازیکن به مسابقات تنیس روی میز پروتور اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پروتور جهانی اتریش یکی از رویدادهای پیش‎بینی شده برای آماده‎سازی ملی‎پوشان تنیس روی میز ایران پیش از شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا است. این رقابت‎ها طی روزهای ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه برگزار می‌شود و به همین منظور اعضای تیم ملی کشورمان روز سه شنبه عازم محل برگزاری این رقابت‌ها در اتریش می‌شوند.

نیما عالمیان که همراه با کاظم مستحقی‌راد در مسابقات بین‌المللی جمهوری چک شرکت کرده بود، از همانجا به اتریش سفر می‌کند و نوشاد عالمیان و افشین نوروزی دیگر بازیکنان تیم ملی نیز از تهران راهی اتریش خواهند شد.

علاوه بر این سه بازیکن که عضو تیم ملی تنیس روی میز هستند و در کنار محمدرضا خلاق‌پسند و پوریا عمرانی باید در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند هم شرکت خواهند کرد، امین میر الماسی و سروش امیری‌نیا دو بازیکن دیگر هستند که به محل برگزاری مسابقات پروتور اتریش اعزام می‌شوند. این دو بازیکن با هزینه شخصی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند در حالیکه ملی‌پوشان با هزینه فدراسیون عازم اتریش خواهند شد.

بازیکنان تنیس روی میز اعزامی ایران به مسابقات پروتور اتریش در پایان این رقابت‌ها به بلژیک سفر می‎کنند تا در مسابقات پروتور این کشور هم شرکت کنند. رقابت‎های تنیس روی میز پروتور جهانی بلژیک طی روزهای ۱۷ تا ۲۱ شهریورماه برگزار می‎شود.

به گزارش مهر، محمدرضا اخلاق‎پسند و پوریا عمرانی که به عنوان بازیکنان انتصابی تیم ملی تنیس روی میز در رقابت‎های قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد، بنا به تصمیم فدراسیون طی مدت زمان حضور سه بازیکن دیگر تیم ملی در پروتورهای اتریش و بلژیک، درتهران اردو و تمرین مشترک با بازیکنان کره‎ای خواهند داشت.

پس از پایان مسابقات پروتور اتریش و بلژیک، ملی‎پوشان تنیس روی میز به تهران باز می‎گردند و پس از چند روز استراحت ۲۶ شهریورماه به منظور برپایی اردوی یک هفته‎ای عازم کیش می‎شوند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۴ مهرماه در تایلند آغاز خواهد شد.