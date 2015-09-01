قهرمانی کاراته در آسیا دور از دسترس نیست/ زمان انتقاد مناسب نبود

علیرضا سمندر در آستانه آغاز رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اعضای تیم ملی کاراته شرایط خوبی دارند و با اجرای دقیق برنامه های آماده سازی و حضور در تورنمنت وحدت و دوستی باعث نفرات تیم به خودباوری لازم دست پیدا کردند.

وی ادامه داد: نکته بارز این تیم در کنار آمادگی بدنی روحیه بالا، هماهنگی با کادر فنی و انگیزه زیاد برای کسب موفقیت است که باعث شده به قهرمانی بیش از گذشته امیدواریم. البته کادر فنی هم خیلی زحمت کشیدند تا این تیم به آمادگی لازن دست پیدا کند.

رئیس فدراسیون کاراته در مورد برنامه های اتحادیه آسیا درحاشیه این رقابتها گفت: انتخابات آسیا در بخش های مختلف برگزار خواهد شد که بنده برای حضور هیات رئیسه ثبت نام کرده ام و رایزنی های لازم نیز در این مورد صورت گرفته است و امیداورم بتوانم این کرسی را برای کاراته ایران حفظ کنم.

سمندر در مورد انتقاد احمد پناهی عضو فعلی هیات رئیسه اتحادیه آسیا در مورد حمایت نشدن از سوی فدراسیون کاراته گفت: در این دوره تنها یک نفر از هر کشور می تواند در انتخابات شرکت کند و خود من ثبت نام کرده ام نیازی به حضور ایشان در انتخابان نبود ولی در طول مدتی که ایشان مسئولیت داشت تا آخرین لحظه حمایت کردم.

وی در مورد اینکه برخی مدعی شده اند که شما نامه هایی را برای برکناری ایشان به اتحادیه آسیا ارسال کرده اید گفت: به هیچ عنوان چنین ادعایی صحت ندارد و کوچکترین اقدامی در این رابطه نداشتم. ایشان به عنوان یک ایرانی و نمایندت کاراته ایران در هیات رئیسه همیشه مورد حمایت ما بوده است. ولی آیا ایشان در مدت زمان مسئولیت خود از کاراته ایران حمایت کرده است؟ کدام قدم را برای کاراته ایران برداشته است؟ این ادعای مرا از کسانی که در داخل و خارج کشور به مسائل اشراف دارند سئوال کنید.

رئیس فدراسیون کاراته به سخنان دبیر سابق این فدراسیون اشاره کرد و گفت: نمی دانم چه دلیلی دارد که در آستانه آغاز رقابتهای قهرمانی آسیا به فکر بیان چنین سخنانی افتاده اند؟ چرا دوستان زمانی که مسئولیت دارند چنین ایراداتی را نمی بینند و یا اگر می بینند برای حفظ جایگاه خود سکوت می کنند؟ این رویه خوبی نیست که زحمات یک تیم را نادیده بگیریم و برای رسیدن به برخی اهداف بیهوده مسائلی را مطرح کنیم که واقعیت نداشته باشد.

وی افزود: محسن آشوری دوست من است و سالها در کاراته ایران زحمت کشیده است و باید احترام او حفظ شود ولی طرح برخی سخنان از سوی وی در این برهه از زمان صحیح نبود. من هیچگاه در کار مربیان تیم ملی دخالت نکردم و این موضوع را می توانید از تمام مربیانی که در راس تیم های ملی حضور داشته اند سئوال کنید.

رئیس فدراسیون کاراته در پایان گفت: رقابتهای قهرمانی آسیا در پیش است و انتظار نداشتم برخی آقایان در چنین زمانی دست به انتقاد بزنند. همه ما ایرانی هستیم و حمایت از تیم ملی وطیفه ماست . من هم می توانم در مورد همین دوستان سخنانی را بیان کنم که خیلی ها شرمنده بشوند ولی به عنوان رئیس فدراسیون تلاش من برقراری آرامش و وفاق در خانواده پرافتخار کاراته ایران است و امیدوارم همه دوستان چنین نگاهی داشته باشند.

رقابت های قهرمانی آسیا از روز پنجشنبه هفته جاری در ژاپن آغاز می شود.