افزایش خطر حمله قلبی با آرتروپلاستی مفصل زانو

به گزارش خبرنگار مهر، جراحی تعویض مفصل ران و زانو به طور گسترده برای درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت متوسط تا شدید ​​استفاده می شود. این عمل باعث کاهش درد و بازگرداندن تحرک در این بیماران می شود. سالانه حدود ۱.۸ میلیون جراحی در سراسر جهان انجام می شود و انتظار می رود حتی از این میزان نیز فراتر رود.

محققان در دانشگاه اوترخت هلند بیش از ۹۵ هزار بیمار را که تحت جراحی تعویض زانو یا لگن بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۷ قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار دادند. متوسط ​​سن بیمارانی که تحت آرتروپلاستی زانو قرار گرفته بودند ۶۷ سال بود، و آن هایی که تحت آرتروپلاستی لگن قرا گرفته بودند ۷۲ سال بود.

محققان دریافتند که در دو هفته اول بعد از عمل، خطر انفارکتوس حاد میوکارد یا حمله قلبی در بین بیمارانی که تحت آرتروپلاستی زانو قرار گرفته بود ۲۵ برابر بیشتر و در بین افرادی که تحت آرتروپلاستی لگن قرار گرفته بودند ۳۱ برابر بیشتر از افراد سالم است.