وحید احمدی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام گفت: در جلسه روز دوشنبه کلیاتی از تاریخچه مذاکرات هسته ای ناظر برشرایط جمهوری اسلامی، منطقه، اوضاع بین الملل در هر مقطع از مذاکرات مورد بررسی قرار گرفت.

وی با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر اینکه باید عملکرد تیم های مذاکره کننده هسته ای در هر مقطع مورد بررسی قرار گیرد اظهار داشت: عملکرد تیم های مذاکره کننده را نمی توان خوب یا بد گفت زیرا عملکرد و تصمیمات تیم های مذاکره کننده در هر مقطع تصمیم نظام بوده است شاید هر دولتی شیوه ای داشته است اما ترتیبات کلی را نظام تعیین می کرد.

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام گفت: عملکرد تیم های مذاکره کننده در ۸ سال گذشته موجب شد که امروز تیم مذاکره کننده هسته ای به توافق دست یابد و همه تیم های مذاکره کننده در مسیری که نظام تعیین کرده بود حرکت کردند.

احمدی ادامه داد: در راستای بررسی همین روند امروز (سه شنبه) سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم سابق مذاکره کننده هسته ای در کمیسیون ویژه حضور خواهد یافت.