پیگیری بیمه فراگیر زنان در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر،شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در حال پیگیری بیمه فراگیری هستیم که به واسطه آن زنان خانه دار پس از پرداخت حق بیمه خود بتوانند بازنشسته شوند.

وی در گفتگو با رادیو ایران گفت: به رغم تمام مشکلات و موانعی که به واسطه ها تحریم ها در کشور به وجود آمده، دولت یازدهم دستاوردهای مطلوبی را در حوزه زنان و خانواده به دست آورده است.

مولاوردی با بیان اینکه دولت طی این دو سال توانسته در ابعاد مختلف همچون بهداشت و سیاست خارجی راهکارهایی را ارائه دهد، ادامه داد: امیدوارم اقدامات دولت بتواند مقدمه ای برای بهبود وضعیت و توسعه کشور در سایر بخش ها باشد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آنچه در این دو سال به وقوع پیوسته، مصداق عینی تدبیر بوده، یادآور شد: در برخی مواقع منابع مالی فراوانی را در اختیار خود داریم و آن را به پروژه های مختلف اختصاص می دهیم، اگرچه انجام این عمل برای کشور لازم می باشد، اما کافی نیست.

معاون رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی در حال تعریف بیمه های چند لایه هستیم، افزود: بیمه لایه اول که به سلامت و درمان زنان اختصاص دارد، بحث آموزش و توانمندسازی نیز در آن مطرح است.

وی به لایه دیگر این بیمه نیز اشاره کرد و گفت: لایه دوم این بیمه ها مختص زنان خانه دار می باشد، قرار است بخشی از حق بیمه را دولت و بخش دیگر را بیمه گذار پرداخت کند. هم اکنون در حال پیگیری بیمه فراگیری هستیم که به واسطه آن زنان خانه دار پس از پرداخت حق بیمه خود بتوانند بازنسشته شوند..

مولاوردی در ادامه افزود: برای توانمندسازی زنان در حوزه های سیاسی و اقتصادی و همچنین ارتقای سطح شاخص های موجود، می بایست برنامه هایی خوبی را اتخاد کنیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان در بخش دیگر با اینکه اشاره به اینکه رسانه ملی می می تواند نقش مهمی را در پیشبرد اهداف کشور ایفا کند، گفت: در حوزه زنان رسانه ملی می بایست بازنمایی صحیحی از تصویر زن و واقعیت های جامعه داشته باشد و سیاست ها و برنامه های خود را مطابق با تحولات به وجود آمده پیش برد.