فرهیختگان چهارمحال و بختیاری معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر دوشنبه در نشستی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت معرفی فرهیختگان، شاعران بزرگ و مفاخر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد و گفت: معرفی این افراد و معرفی آثار آنها به جامعه نقش مهمی در ارتقای شاخص های فرهنگی استان دارد.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری پیشینه فرهنگی و تاریخی با ارزشی دارد که باید در مسیر حفظ این پیشینه تلاش کرد.

قاسم سلیمانی یادآور شد: شاعران و مفاخر بزرگ استان را باید به نسل جوان امروز جامعه معرفی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به هشت سال دفاع مقدس، گفت: رزمندگان چهارمحال و بختیاری در هشت سال دفاع مقدس حماسه های بزرگی آفریدند.

وی با اشاره به اینکه شهدا مردان بزرگی بودند که در مسیر حفظ ارزش های انقلاب گام برداشتند، ادامه داد: وظیفه امروز ما ترویج فرهنگ شهدا در جامعه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فرهیختگان و مفاخر استان چهارمحال و بختیاری در دوره های مختلف در سطوح ملی، بین المللی و... شناخته شده هستند و بسیاری از آثار این مفاخر انتشار پیدا کرده است.

قاسم سلیمانی با اشاره به ضرورت معرفی فرهیختگان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: باید زندگی نامه، آثار، سبک زندگی و ... فرهیختگان برای نسل جوان و امروز جامعه بیان شود.