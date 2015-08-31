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۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۲۲

تحولات امنیتی اوکراین:

درگیری پلیس و معترضین در مقابل پارلمان/شلیک گلوله و پرتاب نارنجک

درگیری پلیس و معترضین در مقابل پارلمان/شلیک گلوله و پرتاب نارنجک

معترضان اوکراینی به اصلاحات قانون اساسی رئیس جمهور این کشور، در مقابل ساختمان پارلمان با پلیس درگیر شدند و علاوه بر شلیک گلوله، صدای انفجار نیز شنیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، در اولین جلسه بررسی اصلاحات قانون اساسی در پارلمان اوکراین که از طرف «پترو پوروشنکو» رئیس جمهور این کشور درباره تمرکززدایی پیشنهاد شده بود، این اصلاحات مورد تأیید قرار گرفت و به دنبال آن، درگیری هایی در اطراف پارلمان این کشور میان معترضان این اصلاحات و نیروهای امنیتی گزارش شده است.

گروهی از معترضان بیرون از محل پارلمان اوکراین تجمع کرده و تلاش کردند تا وارد ساختمان پارلمان شوند.

نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور تلاش کردند تا مانع از رسیدن تظاهرات کنندگان خشمگین به ساختمان پارلمان شوند.

به دنبال شلیک چند گلوله، صدای انفجاری نیز در مقابل پارلمان شنیده شد.

مشاور وزیر کشور اوکراین در این باره گفت که صدای انفجار مربوط به پرتاب یک نارنجک به طرف نیروهای امنیتی بوده است که بر اثر آن چندین سرباز گارد ملی به شدت زخمی شده اند. حال آن ها وخیم گزارش شده است.

پلیس محلی مجروح شدن بیش از ۱۰ نفر در این حادثه را تأیید کرد. همچنین در جریان درگیری ها میان معترضان و پلیس اوکراین ده ها نفر از نیروهای امنیتی نیز مجروح شده اند.

تمرکززدایی یکی از موارد پیش بینی شده در توافق مینسک است. این توافق که در ماه فوریه سال جاری به امضاء رسید. بر اساس این توافق، پوروشنکو موافقت کرد جایگاه و اختیارات ویژه ای را به جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک اعطا کند.

کد مطلب 2900579

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