اهتمام جدی به اقامه دین و مذهب در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی ظهر سه‌شنبه در دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قم با وی، با بیان اینکه قم دارای دو خصوصیت مهم است، گفت: شهر قم در وهله اول عش آل محمد(ص) است و در وهله دوم این شهر مرکز حوزه علمیه تمام جهان تشیع به شمار می‌رود.

وی گفت: حوزه قم امروز طراز اول تشیع در دنیا است و از کشورهای مختلف و ممالک اسلامی به این حوزه مراجعه می‌کنند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه خدمت به قم امری بسیار مهم است و باید در این شهر به گونه‌ای عمل کنید که مذهب هرچه بیشتر احیا شود، تصریح کرد: مهم‌ترین عمل احیای امر آل محمد(ص)‌ است و باید مراسم‌های شهادت حضرت زهرا(س)، حضرت علی(ع) و امام صادق(ع) به شکل بسیار با شکوهی برگزار شود.

وی خطاب به شهردار قم گفت: حال که شما فرزند پیامبر(ص) هستید باید در این عرصه مضاعف وارد عمل شده و مراسم‌های دینی با شکوه بسیار بیشتری برگزار شود.

آیت‌الله وحید خراسانی اظهار کرد: اگر می‌خواهید در امور موفق باشید باید خودتان و کارمندان شهرداری هر روز قدری از قرآن را خوانده و آن را به امام زمان(عج) هدیه کنند که این اقدام اکسیر عظیم است و دست حضرت بالای سر شما خواهد بود و کارهایتان به پیش می‌رود.

بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای عمران و آبادانی قم

شهردار قم نیز در این دیدار بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای عمران و آبادانی شهر قم تأکید کرد و گفت: باید شهر قم به شأن و جایگاه واقعی آن به عنوان حرم اهل بیت(س) برسد.

سید مرتضی سقاییان‌نژاد اظهار کرد: شهر مقدس قم دارای ظرفیت‌های بسیاری است و امیدواریم که با عنایت حضرت معصومه(س) و رهنمودهای مراجع تقلید زمینه‌های پیشرفت و آبادانی قم را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های موجود در شهر قم برای پیشرفت این شهر به خوبی بهره گرفت، اضافه کرد: باید ظرفیت‌های بالقوه شهر قم را به مرحله عملی برسانیم.

شهردار قم در خصوص تأکید آیت‌الله وحید خراسانی مبنی بر تعظیم شعائر دینی به ویژه در شهادت ائمه اطهار(ع) بیان کرد:‌ در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) هفت هزار بنر در سطح شهر نصب شد و در سالروز شهادت امام صادق(ع) نیز ظرفیت‌ها برای تعظیم شعائر دینی به کار گرفته شد.

انجام حفاری تونل مترو قم از شهرک کامکار تا میدان شهید مطهری

ولی‌الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این دیدار به ارائه گزارشی از وضعیت شهر قم و همچنین پروژه‌های در دست اجرا پرداخت.

وی با اشاره به اجرای پروژه مترو اظهار کرد: این پروژه با جدیت در دست اجرا بوده و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شده است و حفاری انجام شده در این پروژه که ۱۴ کیلومتر طول دارد و از شهرک کامکار شروع شده و تا جمکران ادامه می‌یابد و در حال حاضر به میدان شهید مطهری رسیده است و این پروژه زیرساختی روند بسیار خوبی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین در این دیدار روند انتخاب دکتر سقاییان نژاد به عنوان شهردار قم را مورد توجه قرار داد و گفت: شورای اسلامی شهر قم با اکثریت قابل توجه آرا یعنی ۱۹ رأی از ۲۰ رأی، به شهردار قم رأی داد و دکتر سقائیان‌نژاد از شخصیت‌هایی است که در رده ملی تأثیرگذار بوده است و در مدت ۱۲ سال خدمت در شهرداری اصفهان منشأ خدمات بسیاری بوده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم که با مدیریت شهردار جدید بتوانیم در شهر قم تحولی اساسی در عرصه عمران و آبادانی ایجاد کنیم.