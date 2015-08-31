نتایج فرصت مطالعاتی در حوزه شناختی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری نشست کمیته مشترک آموزش و پژوهش ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری با حضور اساتید برجسته شاخه‌های علوم و فناوری‌های شناختی، پس از بررسی مدارک ۴۵ نفر از پذیرفته‌شدگان مرحله اول داوری، نتایج نهایی دوره اول اعطای فرصت‌های مطالعاتی به دانشجویان دکتری و رزیدنتی مشخص شد.

بنابر اعلام ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری، این افراد ملزم به تکمیل مدارک بر اساس آیین‌نامه مصوب ستاد تا ۱۵ آبان ماه هستند. در غیر این صورت، تقاضای آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

نخستین فراخوان فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری در زمستان ۱۳۹۳، توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی اعلام شد که استقبال بیش از ۱۵۰ نفر از دانشجویان دکتری علاقه‌مند به علوم و فناوری‌های شناختی را به دنبال داشت.

در داوری مرحله نخست، پس از بررسی مدارک ارسالی، ۶۰ نفر انتخاب و به ارسال مدارک تکمیلی ملزم شدند که ۴۵ نفر از آنان، موفق شدند اطلاعات مورد نیاز را در مهلت مقرر ثبت کنند که در نهایت به عنوان افراد واجد شرایط شناخته شدند.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری دومین فراخوان فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری را در پاییز سال جاری، اعلام خواهد کرد.