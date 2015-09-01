۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۵:۴۸

گزارش ۵ ماهه ثبت احوال؛

رشد ۴.۸ درصدی آمار تولد/ طلاق ۱۱.۵درصد افزایش یافت

بر اساس آمارهای موجود در پنج ماهه اول امسال ۶۵۷ هزار و ۲ مورد ولادت و۶۹ هزار و ۱۸۲ مورد طلاق به ثبت رسیده که آمار ولادت ۴.۸ درصد افزایش و طلاق نیز ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای سازمان ثبت‌احوال، در پنج ماهه اول امسال ۶۵۷ هزار و ۲ مورد تولد رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۴.۸ درصدی برخوردار بوده است.

از کل آمارها ۳۳۷ هزار و ۸۶۵ مورد مربوط به تولد پسران و ۳۱۹ هزار و ۱۳۷ مورد نیز تولد دختران به ثبت رسیده است.

هرمزگان بیشترین و لرستان کمترین نرخ تولد

به طور متوسط در هر ساعت ۱۷۷ مورد ولادت و روزانه نیز ۴ هزار و ۲۳۹ مورد تولد ثبت شده است.

از سوی دیگر بیشترین رشد ولادت مربوط به استان‌های هرمزگان با ۱۱.۴، قم با ۹.۲ و یزد با ۹.۱ درصد افزایش بوده است.

همچنین کمترین ولادت‌ها نیز مربوط به استان لرستان با منفی ۷ دهم درصد و گیلان با منفی ۴ دهم درصد بوده است.

۴۱ مورد وفات طی هر ساعت

همچنین طی این مدت ۱۵۴ هزار و ۸۴ مورد وفات رخ داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ دهم درصد کاهش داشته است.

در هر ساعت ۴۱ مورد فوت و در هر شبانه‌روز نیز ۹۹۴ واقعه وفات به ثبت رسیده است.

افزایش ۳.۳ درصدی ازدواج

بر اساس آمارهای به دست آمده، ۲۹۷ هزار و ۶۲۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده که این واقعه نیز ۳.۳ درصد افزایش داشته است.

در هر ساعت ۸۰ مورد ازدواج و در هر روز نیز ۱۹۲۰ مورد واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

افزایش ۱۱.۵ درصدی طلاق

طی پنج ماهه امسال همچنین ۶۹ هزار و ۱۸۲ مورد واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین در هر ساعت ۱۹ مورد طلاق و در هر شبانه‌ روز نیز ۴۴۶ واقعه طلاق در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ثبت‌احوال به ثبت رسیده است.

مهناز قربانی مقانکی

