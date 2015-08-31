هلاکت سه سرکرده تکفیریها در موصل/ پیشروی ارتش در شرق الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، جنگنده های ارتش عراق مواضع و مراکز وابسته به تروریست های تکفیری داعش در منطقه «البعاج» واقع در شهر موصل را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات که ساعاتی قبل انجام شد، سه نفر از سرکرده های تروریست های داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر از اعضای این گروه نیز به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، منابع عراقی از پیشروی ارتش و نیروهای مردمی این کشور در مناطق شرقی شهر الرمادی واقع در استان الانبار خبر می دهند.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش و نیروهای مردمی طی عملیاتی مشترک در شرق الرمادی، پنج عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

در جریان این عملیات همچنین تعدادی از خودروهای متعلق به تروریست های داعش شناسایی و منهدم شدند.