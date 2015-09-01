بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح پیوست فناوری مگاپروژه‌های شهری در دستور کار شهرداری و مرکز مطالعات قرار گرفته است، گفت: با توجه به شرایط موجود کشور و گسترش روابط بین‌المللی و حضور شرکت‌های خارجی در کشور باید با برداشتن گام‌های دقیق و کارشناسی شده به ارتقای فناوری کشور کمک کنیم و از حضور شرکت‌های خارجی در کشور به عنوان یک فرصت استفاده شود؛ نه آنکه با برخورد منفعل آن را تبدیل یک تهدید کنیم.

وی با بیان اینکه شهرداری در این طرح تلاش می‌کند به ارتقای فناوری در حوزه مدیریت شهری کمک کند، اضافه کرد: اگر یک شرکت بزرگ در یک پروژه بزرگ شهری مشارکت کند، در کنار این شرکت، تیم‌های تخصصی و دانش‌بنیان نیز حضور خواهند داشت تا با انتقال علم و بومی‌سازی آن، به افزایش توانایی‌های فنی کشور کمک کنند.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در پاسخ به طرح این مسئله که بیشتر مگاپروژه‌های شهر تهران به اتمام رسیده است، بیان داشت: تهران شهری پویا است و همواره امکان تعریف پروژه‌های بزرگ در آن وجود دارد. ضمن اینکه نباید نگاه سخت‌افزاری به این قضیه داشت، بلکه پروژه‌های نرم‌افزاری نیز وجود دارد که شامل این طرح خواهد داشت..

وی با بیان اینکه در این طرح تحقیقاتی - توسعه ای که با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت می گیرد تلاش می شود تا با تدوین پیوست فناوری و بسترسازی اجرای آن در مگاپروژه های شهری گامی مهم در جهت توانمندسازی صنایع و شرکت های حوزه شهری برداشته شود، اضافه کرد: این طرح در پروژه های بزرگ شهری اثر مطلوبی ایجاد خواهد کرد، هدف نهایی این طرح اولا، توجه به توانمندسازی فناورانه به عنوان یک الزام راهبردی در مگاپروژه های شهری است و ثانیا بسترسازی و ترویج گفتمان اثربخشی اکتساب و انتقال فناوری در همه شهرها به ویژه تهران است.

نگاهداری با بیان اینکه مگاپروژه های شهری به ویژه آن دسته از آنها که در آن شرکای بین المللی حضور جدی دارند، از منظر حجم قرارداد، پیچیدگی در مدیریت و عوامل تاثیرگذار حائز اهمیت فوق العاده ای هستند، خاطر نشان کرد: نگاهی به تجارب بین المللی موفق حاکی از آن است که کشورهای تازه صنعتی شده چنین قراردادهایی را فرصتی بی نظیر برای اکتساب فناوری و توانمندسازی بومی قلمداد کرده و در چیدمان تیمهای داخلی برای نیل به این هدف کوشش کرده اند. از سوی دیگر بیم آن می رود که در صورت عدم اتخاذ استراتژی های هوشمندانه، گشایش منابع مالی خارجی به کشور و فرصت طلبی شرکت های بزرگ و قدرتمند بین المللی تبدیل به تهدید گشته و باعث از بین رفتن توانمندی های بومی در حوزه صنایع شهری شوند. یکی از راهکارها برای فائق آمدن به معضل مذکور، تدوین پیوست فناوری و اجرای آن در مگاپروژه های شهری و در همکاری با شرکتهای بین المللی است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا شرکت های خارجی قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان برای انتقال علم را می پذیرند، گفت : مشابه این عمل را کشور چین انجام داده و بسیار موفق بوده است لذا ما نیز در صورتی که در هنگام رایزنی و تنظیم قرارداد به درستی عمل کنیم امکان انتقال دانش را خواهیم داشت.