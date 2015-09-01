۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۱۹

رئیس اداره خوابگاه‌ها وزارت بهداشت:

خوابگاه‌های نامطلوب از رده خارج می‌شوند/احیای بودجه تعمیر و تجهیز

رئیس اداره خوابگاه‌ها و اماکن رفاهی دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به از رده خارج کردن برخی از خوابگاه های نامطلوب، از جایگزین کردن ظرفیت ۱۰ هزار نفری جدید خوابگاهی خبر داد.

دکتر جلال نژاد جواد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث رفاهی در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی از چند محور قابل طرح است. بحث خوابگاه های دانشگاهی موضوعی است که همه دانشگاهها با آن درگیر هستند. کمبود فضای خوابگاهی و نرسیدن خوابگاه به بسیاری از دانشجویان، موجب شده که بسیاری از خوابگاه های استیجاری و مشارکتی استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشگاه ها مناسب نیست و به طور عمومی این کیفیت پایین است.

معاون مدیر کل دانشجویی در حوزه رفاهی دانشجویان اظهار داشت: یک برنامه اعتبارسنجی خوابگاهی برای دانشگاه های علوم پزشکی اجرا می کنیم که بر اساس آن خوابگاه ها را رتبه بندی می کنیم و خوابگاه هایی که امکان اسکان در آنها نیست حذف می شوند و خوابگاه های دیگر نیز بر اساس رتبه بندی ارتقاء پیدا می کنند. 

وی تاکید کرد: خوابگاه های جدیدی باید ساخته و جایگزین خوابگاه های نامناسب قبلی شوند تا کمبود ظرفیت خوابگاهی را پوشش بدهند این امر طبیعتا با طرحی که در جریان است، قابل پوشش است.

رئیس اداره خوابگاه‌ها و اماکن رفاهی دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: ۲۰ خوابگاه با ظرفیت ۸ تا ۱۰ هزار نفر در ۲۰ منطقه دانشگاهی انتخاب شده اند که این خوابگاه ها بر اساس سند خوابگاه مطلوب طراحی و ساخته می شوند. 

وی افزود: بخشی از هزینه ساخت این خوابگاه ها توسط وزارت بهداشت، بخشی توسط دانشگاه، بخشی هم توسط خیرین و اعتبارات استانی تامین خواهد شد. 

نژاد جواد با اشاره به تلاش برای احیای ردیف بودجه تجهیزات و تعمیرات خوابگاهی گفت: نبود این ردیف بودجه از دیگر مشکلات این حوزه است. این ردیف بودجه قبلا وجود داشته اما اکنون حذف شده است که دنبال احیای این ردیف هستیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از خوابگاه ها را می توان با مبلغ اندکی اعتبار که دانشگاه ها معمولا سالیانه هزینه می کنند ارتقاء بخشید و تجهیزات لازم برای کیفیت زندگی بهتر را به آنها اضافه کرد که این امر با کمک این ردیف بودجه امکان پذیر است. 

زهره بال

