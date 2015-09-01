دکتر جلال نژاد جواد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث رفاهی در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی از چند محور قابل طرح است. بحث خوابگاه های دانشگاهی موضوعی است که همه دانشگاهها با آن درگیر هستند. کمبود فضای خوابگاهی و نرسیدن خوابگاه به بسیاری از دانشجویان، موجب شده که بسیاری از خوابگاه های استیجاری و مشارکتی استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشگاه ها مناسب نیست و به طور عمومی این کیفیت پایین است.

معاون مدیر کل دانشجویی در حوزه رفاهی دانشجویان اظهار داشت: یک برنامه اعتبارسنجی خوابگاهی برای دانشگاه های علوم پزشکی اجرا می کنیم که بر اساس آن خوابگاه ها را رتبه بندی می کنیم و خوابگاه هایی که امکان اسکان در آنها نیست حذف می شوند و خوابگاه های دیگر نیز بر اساس رتبه بندی ارتقاء پیدا می کنند.

وی تاکید کرد: خوابگاه های جدیدی باید ساخته و جایگزین خوابگاه های نامناسب قبلی شوند تا کمبود ظرفیت خوابگاهی را پوشش بدهند این امر طبیعتا با طرحی که در جریان است، قابل پوشش است.

رئیس اداره خوابگاه‌ها و اماکن رفاهی دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: ۲۰ خوابگاه با ظرفیت ۸ تا ۱۰ هزار نفر در ۲۰ منطقه دانشگاهی انتخاب شده اند که این خوابگاه ها بر اساس سند خوابگاه مطلوب طراحی و ساخته می شوند.

وی افزود: بخشی از هزینه ساخت این خوابگاه ها توسط وزارت بهداشت، بخشی توسط دانشگاه، بخشی هم توسط خیرین و اعتبارات استانی تامین خواهد شد.

نژاد جواد با اشاره به تلاش برای احیای ردیف بودجه تجهیزات و تعمیرات خوابگاهی گفت: نبود این ردیف بودجه از دیگر مشکلات این حوزه است. این ردیف بودجه قبلا وجود داشته اما اکنون حذف شده است که دنبال احیای این ردیف هستیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از خوابگاه ها را می توان با مبلغ اندکی اعتبار که دانشگاه ها معمولا سالیانه هزینه می کنند ارتقاء بخشید و تجهیزات لازم برای کیفیت زندگی بهتر را به آنها اضافه کرد که این امر با کمک این ردیف بودجه امکان پذیر است.