به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فلاحتیان در حاشیه مراسم تحویل نخستین توربین بادی ۲.۵ مگاواتی ساخت داخل که ظهر یکشنبه در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتورهای مپنا (پارس) در شهرستان فردیس برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توربینهای بادی ۲.۵ مگاواتی نسبت به توربینهایی که در گذشته در کشور ساخته میشد که ۶۶۰ کیلووات بود، حدود ۴ برابر قابلیت تولید برق بیشتری دارند.
فلاحتیان گفت: در گروه مپنا پرههای توربینهای بادی ۲.۵ مگاواتی ساخته می شود کارگاه ساخت این پرهها ظرفیت بسیار قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده است که به راحتی فناوری ساخت پرههای توربین ۲.۵ مگاواتی بادی در کشور بومی شده و به هر میزان که نیاز داشته باشیم در کشور تولید می کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: قابلیت بومیسازی تجهیزات مختلف توربینهای ۲.۵ مگاواتی، جمهوری اسلامی ایران را در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا قرار میدهد که میتواند ادعا کند که توانایی ساخت نیروگاههای ۲.۵ مگاواتی بادی را دارد.
وی با بیان اینکه با ساخت این نیروگاهها هم میتوانیم نیاز داخل کشور را تامین کنیم و هم مبادرت به صادرات توربینهای ۲.۵ مگاواتی کنیم، گفت: این اقدامات میتواند ارزآوری خوبی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
فلاحتیان یادآور شد: در حال حاضر هزاران مگاوات موافقت اصولی اولیه برای بخش خصوصی صادر کردهایم تا با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت صندوق توسعه ملی احداث این نیروگاهها روز به روز در کشور توسعه یابد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: طبق برنامه ریزی وزارت نیرو در طول برنامه ششم توسعه هر سال هزار مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی راهاندازی خواهد شد و به شبکه سراسری برق کشور متصل می شود.
وی گفت: کار بسیار ارزنده و عظیمی که در گروه مپنا انجام شده برای بومی سازی توربین ۲.۵ مگاواتی بادی شرایط را به گونهای فراهم کرده که نیاز کلیه سرمایهگذارانی که در عرصه احداث نیروگاههای بادی فعالیت میکنند را تامین میکند و هیچ نیازی به وارد کردن این فناوری به داخل کشور نیست.
فلاحتیان با بیان اینکه دیگر لازم نیست که سرمایهگذاران از خارج کشور توربینهای ۲.۵ مگاواتی را به داخل کشور وارد کنند، گفت: قطعا اگر سرمایهگذاران به این موضوع توجه داشته باشند، فضای کسب و کار در داخل کشور بهبود مییابد و نمودی از توانایی کشور برای دنیا به منصه ظهور میرسد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پایان افزود: با اقداماتی که انجام شده است قابلیتهای دانشی و تجربیات کشور در عرصه تولید نیروگاههای بادی برای سایر کشورهای دنیا و منطقه خاورمیانه نمایش داده میشود.
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