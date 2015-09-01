به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «فوتبال ۱۲۰» به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور و با اجرای حمید محمدی تا اواسط خرداد سال جاری از شبکه ورزش سیما روی آنتن می رفت ولی به دلایلی که بیشتر مالی و بودجه‌ای بود پخش آن متوقف شد.

پیش از این قرار بود سری جدید این برنامه بعد از یک توقف کوتاه همزمان با شروع به کار لیگ های اروپایی دوباره روی آنتن شبکه ورزش برود که مسایل مالی شبکه ورزش موجب به تعویق افتادن و حتی تعطیلی این برنامه شد.

حال قرار است مسایل و مشکلات مالی برنامه «فوتبال ۱۲۰» که به تحلیل و بررسی فوتبال بخصوص لیگ های اروپایی می پردازد رفع شود و این برنامه تا یک ماه دیگر دوباره از شبکه ورزش پخش خواهد شد.