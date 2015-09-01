  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۱۳

«فوتبال ۱۲۰» از مشکلات مالی نجات می‌یابد/ پخش از یک ماه دیگر

«فوتبال ۱۲۰» از مشکلات مالی نجات می‌یابد/ پخش از یک ماه دیگر

مشکلات مالی برنامه «فوتبال ۱۲۰» به تهیه‌کنندگی عادل فردوسی پور به زودی رفع می شود و برنامه دوباره از شبکه ورزش سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «فوتبال ۱۲۰» به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور و با اجرای حمید محمدی تا اواسط خرداد سال جاری از شبکه ورزش سیما روی آنتن می رفت ولی به دلایلی که بیشتر مالی و بودجه‌ای بود پخش آن متوقف شد.

پیش از این قرار بود سری جدید این برنامه بعد از یک توقف کوتاه همزمان با شروع به کار لیگ های اروپایی دوباره روی آنتن شبکه ورزش برود که مسایل مالی شبکه ورزش موجب به تعویق افتادن و حتی تعطیلی این برنامه شد.

حال قرار است مسایل و مشکلات مالی برنامه «فوتبال ۱۲۰» که به تحلیل و بررسی فوتبال بخصوص لیگ های اروپایی می پردازد رفع شود و این برنامه تا یک ماه دیگر دوباره از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

کد مطلب 2900703
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها