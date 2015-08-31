باید فضا را برای ورود سمن ها و ارتقای مشارکت مردمی فراهم کنیم

به گزارش خبرنگارمهر، محمد ابراهیم الهی تبار شامگاه دوشنبه درهمایش سه روزه توانمند سازی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور با محوریت آسیب های اجتماعی که در تالار فجر همدان برگزارشد، بابیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده است، افزود: در راستای شعار امسال باید از ظرفیت های دورنی جامعه استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما به لحاظ منابع نیروی انسانی و منابع طبیعی ظرفیت های غنی را درجامعه داریم، اظهارداشت: استفاده از این منابع یک هنر است که این بر عهده جوانان، مسئولان و سیاست گذاران کشوراست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان به استقبال باشکوه جوانان از رئیس جمهور و هیئت همراه عنوان کرد: این نشان دهنده این است که مردم جامعه و به ویژه جوانان نسبت به مسیری که دولت انتخاب کرده است امیدوارند و برنامه هایی که دولت دارد بارقه های امید را در دل مردم ما ایجاد کرده است.

الهی تبار در ادامه به سخنان جوان نخبه همدانی در دیدار با رئیس جمهور اشاره کرد و با بیان اینکه این جوان در قسمتی از سخنانش خواستار واگذاری فعالیت های فرهنگی به مردم به منظور کسب موفقیت های بیشتر در این حوزه بودند، بیان داشت: از این پیشنهاد آقای رئیس جمهور نیز استقبال کرد و تاکید کرد که این اتفاق باید در کشور بیفتد چرا که این مهم موجب ایجاد اعتماد بین مردم و دولت و افزایش رضایت مندی مردم می شود.

وی با تاکید براینکه ما از سمن ها حمایت می کنیم تا رفیق دولت در اجرای برنامه ها باشند، گفت: هم اکنون ۳۰۳ سمن در حوزه های مختلف در سطح استان همدان فعالیت می کنند.

الهی تبار با اشاره به اینکه امروز استان همدان به پایگاه فعالیت سازمان های مردم نهاد ایران تبدیل شده است، افزود: این به دلیل حضور مردم و جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم مردم را درحوزه های مختلف دخالت دهیم یکی از حوزه های آن توانمندسازی سمن هاست، اظهارداشت: در این راستا باید به اشکال مختلف آنها را توانمند و تقویت کنیم و برگزاری کارگاه های آموزشی فرصت خوبی برای توانمند شدن آنهاست که بتوانند در جامعه نقش آفرین باشند.

الهی تبار با اشاره به اینکه وزارت کشور درحوزه مبازره با مواد مخدر برنامه های خود را اجتماع محور کرده است، عنوان کرد: سمن ها می توانند در این حوزه ورود پیدا کنند و به موفقیت های خوبی برسند.

وی با تاکید براینکه آسیب های اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد و ما نتوانستیم مهارت های لازم را در خانواده ایجاد کنیم، بیان داشت: وقتی جوانان وارد عرصه اجتماع می شوند نمی توانند خوب را از بد تشخیص دهند و قدرت نه گفتن را ندارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان باتاکید براینکه جوانان بهترین نقش آفرینان در حوزه جوانان هستند، یادآورشد: یکی از وظایف و رسالت های ما تقویت سمن هاست.

الهی تباربا بیان اینکه شرکت های دانش بنیان به منظور تولیدعلم و تبدیل علم به ثروت فعالیت می کنند، گفت: اگر می خواهیم جامعه را توانمند کنیم نیاز به نهاد های دانش بنیان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کسانی که در سمن ها فعالیت می کنند به دنبال پول نیستند بلکه با عشق یک هدف مقدس را دنبال می کنند، افزود: سازمان های مردم نهاد به دنبال برداشتن باری از دوش جامعه و نیازمندان هستند.