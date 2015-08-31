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۹ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۰۱

معاون استاندار بوشهر:

زیرساخت‌های تخصصی پزشکی در استان بوشهر افزایش یافت

زیرساخت‌های تخصصی پزشکی در استان بوشهر افزایش یافت

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: زیرساخت‌های تخصصی پزشکی در استان بوشهر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه بخش‌های مختلف در استان اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها در سطح شهرها و روستاهای استان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی به بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و ادامه داد: سرانه بهداشت و درمان استان بوشهر و تخت‌های بیمارستانی افزایش بسیار خوبی داشته است و تلاش داریم که مردم در نقاط مختلف استان از این خدمات بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه در همه مراکز بهداشتی استان پزشک مستقر شده است، اضافه کرد: راه‌اندازی مراکز تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۱ پزشک متخصص و فوق تخصص در استان بوشهر مستقر شد، بیان کرد: استقرار دستگاه‌های ام‌آر‌آی جدید و سی‌تی‌اسکن در استان یکی از برنامه‌هایی است که در حال انجام است.

حقیقی با بیان اینکه در جریان سفر مقام معظم رهبری مصوبات بسیار خوبی در استان بوشهر داشتیم، افزود: پروژه‌های جدید و همچنین پروژه‌های نیمه تمام استان با سرعت خوبی در حال ساخت و تکمیل است.

وی در ارتباط با ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر نیز گفت: ۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل این ورزشگاه اختصاص یافته است که امسال این پروژه مهم تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 2900735

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