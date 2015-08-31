به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه بخش‌های مختلف در استان اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها در سطح شهرها و روستاهای استان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی به بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و ادامه داد: سرانه بهداشت و درمان استان بوشهر و تخت‌های بیمارستانی افزایش بسیار خوبی داشته است و تلاش داریم که مردم در نقاط مختلف استان از این خدمات بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه در همه مراکز بهداشتی استان پزشک مستقر شده است، اضافه کرد: راه‌اندازی مراکز تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۱ پزشک متخصص و فوق تخصص در استان بوشهر مستقر شد، بیان کرد: استقرار دستگاه‌های ام‌آر‌آی جدید و سی‌تی‌اسکن در استان یکی از برنامه‌هایی است که در حال انجام است.

حقیقی با بیان اینکه در جریان سفر مقام معظم رهبری مصوبات بسیار خوبی در استان بوشهر داشتیم، افزود: پروژه‌های جدید و همچنین پروژه‌های نیمه تمام استان با سرعت خوبی در حال ساخت و تکمیل است.

وی در ارتباط با ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر نیز گفت: ۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل این ورزشگاه اختصاص یافته است که امسال این پروژه مهم تکمیل خواهد شد.