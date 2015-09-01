محمد دایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات تیم فوتبال صبای قم این روز‌ها در حوالی اردبیل برپا شده است و تلاش می‌کنیم با انجام تمرینات فشرده میزان آمادگی نفر به نفر بازیکنان را افزایش دهیم.

وی افزود: در اردبیل تمرینات منظمی پشت سر می‌گذاریم و قرار است چند بازی دوستانه نیز با حریفان لیگ برتری داشته باشیم که به زودی قطعی می‌شود.

مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: صبا تمرینات خود برای آماده سازی حضور در لیگ بر‌تر را بسیار دیر‌تر از حد استاندارد آغاز کرد و علت اصلی اینکه نتوانسته‌ایم صبا را به جمع مدعیان برسانیم به دلیل همین مسئله و ناآمادگی بازیکنان بوده است.

دایی بیان داشت: حضور در اردوی اردبیل فرصت بسیار مناسبی برای رسیدن بازیکنان به وضعیت بدنی مورد نظر است و می‌خواهیم پس از پایان اردو و آغاز مجدد لیگ بر‌تر نمایش به مراتب بهتری در لیگ بر‌تر داشته باشیم و امتیازات لازم را جمع آوری کنیم.

وی عنوان کرد: اردوی صبا ۱۰ روز به طول می‌انجامد و در این فرصت باید از شرایط موجود ‌‌نهایت استفاده و بهره را ببریم البته وضعیت بدنی بازیکنان ما رو به رشد است و شرایط خوبی از نظر وضعیت تمرینی و تیمی داریم.

مربی صبا تصریح کرد: هدف تمام مجموعه صبا این است که مردم قم و هواداران ما خوشحال شوند و رضایت مسئولان باشگاه و مردم جلب شود و امیدوارم تماشاگران قمی نیز در بازی‌های خانگی استقبال خوبی از مسابقات ما داشته باشند.

دایی افزود: احتمالا یک بازی تدارکاتی با ملوان برگزار می‌کنیم که هنوز قطعی نشده است.